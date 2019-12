Con 41 matanzas, el 2019 fue el año más sangriento en Estados Unidos

Según datos recopilados por The Associated Press, Usa Today y la Universidad de Northeastern, el 2019 hubo más matanzas en Estados Unidos que en cualquier otro año desde la década de los 70’s, convirtiéndose en uno de los años más sangrientos acompañado de una sucesión de asesinatos colectivos a mitades del año.

Según los datos registrados, durante el año 2019 en los Estados Unidos hubieron 41 matanzas, definidas cuando cuatro o un mayor número de personas pierden la vida sin contar al agresor. De estas matanzas, 33 fueron tiroteos. Los informes arrojan que más de 210 personas fueron asesinadas.

Escena del Crimen - Matanza Oregón

Debido a que un gran número de estos asesinatos masivos no sucedieron en lugares públicos, muchos de ellos no llegaron a trascender en las noticias internacionales por lo que no tuvieron tanta repercusión en la sociedad.

La mayor parte de las matanzas registradas involucraron a personas que se conocían entre si: disputas en familias, violencia a causa de las drogas o grupos de pandillas, o personas que tenían resentimientos y que dirigieron su corajes hacía sus parientes, familiares y conocidos.

EN MUCHOS DE LOS CASOS NO SE SABE CUALES FUERON LAS CAUSAS QUE DETONARON LOS ATAQUES

La primera matanza que ocurrió en 2019 en Estados Unidos ocurrió en Oregón a tan solo 19 días que inició el año, en esta ocasión un hombre de 42 años utilizó un hacha para matar a 4 familiares, incluyendo a su bebé.

En este caso, como en muchos otros, sigue siendo un misterio cuales fueron las razones que detonaron el ataque.

En Oregón un hombre asesinó a 4 familiares, incluyendo un bebé

De las 41 matanzas registradas durante el año, nueve de ellas ocurrieron en espacios públicos, las demás se registraron en casas, lugares de trabajos o en un bar.

A pesar de ser uno de los años más sangrientos registrados por el número de matanzas, las 211 víctimas del año 2019 no superan a las 224 que se registraron en 2017, año en que sucedió el tiroteo de Las Vegas, el más mortífero de la historia moderna de los Estados Unidos.

