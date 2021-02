Con 110 años, tatarabuela cumple su sueño de ser cantante en TikTok (VIDEO)

Con 110 años de edad, una abuelita en Reino Unido fue capaz de cumplir el sueño de su vida y volverse famosa haciendo lo que más le ha apasionado en su larga vida: cantar.

La señora Amy Hawkins, sobreviviente de la Primera y Segunda Guerra Mundial, supo a muy temprana edad que todo lo que quería en la vida era cantar y bailar, y gracias a la ayuda de su joven nieto encontró su camino en TikTok.

Según BBC, la abuelita estaba en camino a cumplir su sueño, recorriendo el país con un grupo de baile, hasta que su ambición de pisar las tablas se vio interrumpida por su madre, que no lo veía como una ocupación respetable para una joven.

La señora Hawkins en su juventud (BBC)

Todos estos años después, la cantante supercentenaria vive en su casa en Monmouth, Gales del Sur, rodeada de sus seres queridos. La unidad familiar de cuatro generaciones incluye a su nieta, Hannah Freeman, y al hijo de 14 años de Freeman, Sacha. Aunque ya no lo hace profesionalmente, Hawkins nunca ha dejado de cantar.

"Es como un reloj, una vez que le das cuerda, no se detiene", dijo Freeman en una entrevista con la BBC. "Ella sigue preguntando, '¿Te gustaría otra?'".

Mientras que otros no fueron tan afortunados, la familia de Freeman se sintió bendecida de estar junta durante el transcurso del cierre del COVID-19. Especialmente, señala Freeman, ya que el arreglo muy unido ha permitido que Sacha y Hawkins formen un vínculo profundo y amoroso.

Alcanza la fama en TikTok a los 110 años

En el cumpleaños 110 de Hawkins, Sacha grabó en video a su tatarabuela cantando una de sus canciones favoritas de la Primera Guerra Mundial, It's a Long Way to Tipperary. Cuando Freeman sugirió en broma que Sacha lo publicara en TikTok.

Ninguno de ellos podría haber imaginado la respuesta abrumadoramente optimista que recibiría, alcanzando 100,000 visitas en TikTok y una gran cantidad de elogios emocionales en solo días. La Verdad Noticias te comparte el video.

Al leer los comentarios, la gente ha llorado porque extrañan a su familia o (piensan) en la familia que han perdido ”, dijo Freeman a la BBC. “Creo que también ha sido una verdadera lección para Sacha y me ha devuelto la fe en la humanidad en un momento tan difícil para todos”.

Ahora que la conoces, ¿seguirás a la mujer de 110 años más famosa de TikTok? Seguramente le saldrán muchos fans en el mundo ¡Es un orgullo!

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!