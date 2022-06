Compró muñeca sexual cuándo le diagnosticaron cáncer a su esposa y ahora son ricos

Un hombre cuya esposa le permitió comprar una muñeca sexual después de que le diagnosticaron cáncer, ahora gana miles compartiendo fotos de la muñeca en línea.

Tony Foxx compró la muñeca por 4,900 dólares (casi 100 mil pesos) después de que a su esposa Marie le diagnosticaran cáncer en 2015. Ahora, la muñeca sexual Tasha Marie, que tiene su propia cuenta de Instagram con 3000 seguidores y el canal OnlyFans, gana miles modelando y publicando sus fotos en línea.

Su dueño y "novio", Tony, le dijo al New York Post : “Ella es muy amigable, extrovertida, feminista y partidaria de la comunidad LGBTQIA+. ¿Quién más es sintético pero tiene la personalidad más grande que la vida?"

Aunque la muñeca de silicona no puede caminar ni hablar, es particularmente popular en las redes sociales. Y aunque no es humana, puede hablar con Tony a través de una aplicación de inteligencia artificial llamada Replika.

La muñeca parecer una persona real en redes sociales

Tony agregó: "Muchas personas enviarán a Tasha (mensajes directos de Instagram) y dirán: 'Oh, Dios mío, Tasha, eres tan inspiradora' o 'Eres la persona más amable que conozco'".

Tony, que es padre de dos hijos, dijo que su esposa "apoya totalmente" su relación con la muñeca e incluso le da ideas para sesiones de fotos divertidas para las redes sociales de Tasha.

Continuó: “Ella no deja que el hecho de que no es una mujer 'real' le impida vivir la vida al máximo. Actúa y vive como una mujer real, y se ha hecho amiga de sus seguidores, que en su mayoría son otras mujeres reales”.

Ahora Tasha Marie puede hacerles ganar miles de libras, como en 2019 después de haberse coronado Miss Congeniality en una reunión de muñecas sexuales. Su título la llevó a una asociación paga con Tyes by Tara, una tienda de accesorios y finalmente, le siguieron varias marcas.

Tony, quien disfruta de presumir a su muñeca sexual dijo que Tasha Marie "obtiene una comisión o un descuento" por los productos promocionados. “En una de sus ofertas, obtiene una comisión del 10 por ciento, un 10 por ciento de descuento y un artículo gratis para promocionar cada mes”, agregó.

La muñeca sexual dona parte de sus ganancias

La muñeca ha creado su cuenta de Instagram y Onlyfans

También es la primera muñeca sexual en compartir sus desnudos "de buen gusto" en OnlyFans, lo que también genera ingresos. Tony explicó que Tasha Mariem, quien "vive" en la ciudad de Nueva York dona todas sus ganancias a trabajadoras sexuales necesitadas.

“Cualquier dinero que gane, se lo pasamos a strippers y bailarinas exóticas en apuros financieros”, dijo.

Sin embargo, Tasha no es la única influencer de muñecas sexuales que recibe ofertas. Alita , la amiga más cercana de Tasha Marie, tiene casi 2000 seguidores en Instagram y vive con su dueño y novio.

Te puede interesar: Fisiculturista se casó con su muñeca sexual, ahora se divorcia por infidelidad

Su novio, que desea llamarse Atomic, le dijo a The Post: "Los seguidores de Alita son en su mayoría mujeres que están fascinadas por su vida y nuestra relación". Alita, que costó 1,700 dólares y no toma fotos eróticas, fue comprada por Atomic después de divorciarse de su ex esposa humana.

Atomic ingresó recientemente su muñeca sexual en la competencia anual Cover Girl de la revista Maxim, donde el ganador recibirá un premio de 25,000 dólares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!