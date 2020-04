Cómo ver en vivo el Domingo de Resurrección del Papa Francisco en el Vaticano

como ver en vivo el Domingo de resurreccion del papa francisco en el vaticano

Este 12 de abril, Domingo de Resurrección, el Papa Francisco encabezará la misa en el Vaticano a puerta cerrada como una medida para evitar la conglomeración de fieles ante la pandemia que se vive en el mundo con el coronavirus.

La misa del Domingo de Resurrección, la última de la Semana Santa 2020 en el Vaticano, empezará a las 11:00 horas Roma (3:00 am México y 5:00 am Estados Unidos) y concluirá con la bendición “Urbi et Orbi”, la segunda en el año después de la realizada el 27 de marzo por las víctimas mortales de la pandemia de Covid-19 en el mundo.

Debido a la pandemia que se vive en el mundo, el Domingo de Resurrección y las celebraciones de la Semana Santa 2020 se transmitieron a través del canal de la institución eclesiástica en redes sociales o en YouTube en la cuenta Vatican Media Live.

¿Qué significado tiene el Domingo de Resurrección?

El Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua es uno de los días más importantes para la relación católica debido a su significado, ya que la muerte de Jesús le abrió el cielo a los fieles.

Según datos del Vaticano, esta celebración eucarística de la Semana Santa 2020 es la conclusión del “drama de la Pasión y la alegría inmensa que sigue al dolor. Y un dolor y gozo que se funden pues se refieren en la historia al acontecimiento más importante de la humanidad: la redención y liberación del pecado de la humanidad por el Hijo de Dios.”

El Papa Francisco dará la oración "Urbi et Orbi" en el Domingo de Resurrección.

¿Qué es la bendición Urbi et Orbi?

Por segunda ocasión en el año, el Papa Francisco dará la oración Urbi et Orbi, palabras que en latín significan "a la ciudad (Roma) y al mundo”, y se utiliza para conferir indulgencia parciales o plenarias por los pecados realizados y pueden obtenerse para uno mismo o para el alma de un difunto.