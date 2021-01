Cómo ver EN VIVO la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris harán historia cuando se encuentren frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, esta semana para ser juramentados como nuestro próximo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, respectivamente.

Con la pandemia y la seguridad adicional en su lugar, el día histórico no se verá como inauguraciones anteriores, pero aún puede asistir a la ceremonia virtualmente.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre cómo ver la 59a inauguración en línea, incluidos los horarios de inicio, quién está programado para actuar y más.

¿Cuándo es la inauguración presidencial?

La toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris se llevará a cabo el miércoles 20 de enero de 2021 en Washington, DC.

Según una descripción del calendario en el sitio oficial del Comité Inaugural de Biden, “Después de que presten juramento de su cargo, el presidente electo Biden pronunciará un discurso inaugural exponiendo su visión para derrotar la pandemia, reconstruir mejor y unificar y sanar la nación".

Miles de banderas tapizaron el Capitolio para representar a los ciudadanos en la toma de protesta virtual.

¿A qué hora comienza la inauguración?

El presidente electo y el vicepresidente electo tomarán posesión del cargo al mediodía ET del 20 de enero de 2021.

Sin embargo, algunas de las festividades del día comenzarán antes, incluido el Himno Nacional a las 11:30 am ET, y “Nuestra Casa Blanca: una celebración inaugural para las Américas jóvenes”, que será organizada por Keke Palmer a partir de las 10 am ET.

¿Cómo se puede ver la inauguración en vivo?

La mayoría de las principales cadenas transmitirán la inauguración este miércoles 20 de enero, incluidas ABC, CBS y NBC, por lo que sí tiene cable convencional, puede verlo en su televisor. La ceremonia también estará disponible en línea.

Si tiene acceso a WiFi, puede transmitir la inauguración en bideninaugural.org y en YouTube y ver la ceremonia de forma gratuita.

También encontramos tres paquetes de servicios de transmisión que le permitirán transmitir la inauguración en línea y ver el evento en las redes de noticias por cable populares como CNN, FOX News y MSNBC.

¿Quién canta el himno nacional y actúa en la inauguración?

Lady Gaga cantará "The Star-Spangled Banner" en la inauguración de 2021 el miércoles por la mañana. Sintonice para escuchar al ganador del Oscar y el Grammy, a partir de las 11:30 am ET.

Esta tampoco es la primera vez que Lady Gaga canta la canción. Anteriormente interpretó el Himno Nacional en el Super Bowl de 2016.

Jennifer Lopez también actuará durante la ceremonia del miércoles, informa el New York Times, aunque aún no se ha anunciado la hora oficial de la actuación.

TE RECOMENDAMOS LEER: Joe Biden se dice HONRADO de ser elegido presidente de Estados Unidos

Las actuaciones de inauguración comenzaron con "America United: An Inauguration Welcome Event Celebrating America's Changemakers" durante el fin de semana e incluyó la aparición de los nominados al Grammy Black Pumas , quienes cantaron el disco del año nominado "Colors".

La Verdad Noticias tiene para ti las historias y temas más relevantes en el mundo. Síguenos en Facebook y Twitter para estar siempre actualizado.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.