¿Cómo se lee correctamente el recibo de luz de CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que, durante el período de confinamiento en el país, el consumo eléctrico ha aumentado significativamente y, dado esto, los costos en el recibo de luz también se han magnificado.

El aumento anualizado de la Tarifa Doméstica del servicio eléctrico que en 2020 ha sido del 3.2 %, no ha impactado de forma contundente como sí lo ha hecho el aumento del consumo, y de acuerdo con CFE, el grueso del servicio a la población está subsidiado por el gobierno.

No obstante, los usuarios finales no siempre están conscientes del desglose de tarifa que viene en sus respectivos recibos de luz, situación por la cual no detectan posibles anomalías o no realizan las adecuaciones en sus propios consumos para que estos no sean excesivos.

Conoce tu factura de luz, y como leer el consumo

Cómo conocer el recibo de luz de la CFE

Cabe señalar que, normalmente la tarifa doméstica DAC se aplica cuando se da el registro de un consumo mensual promedio que es superior al límite de alto consumo predefinido para cada localidad, y se aplica individualmente a cada residencia, apartamento o vivienda.

El consumo mensual promedio se determina a partir del promedio móvil del consumo registrado por el usuario durante el último año.

Ahora, el límite de alto consumo se especifica para cada localidad de forma independiente, de acuerdo a la clasificación de tarifa en la que se encuentre dicha localidad.

La energía que se consume se mide en kwh (kilowatt hora).

El consumo mensual promedio inferior al límite de alto consumo, entra en las tarifas domésticas 1 (250 kwh/mes), 1A (300 kwh/mes), 1B (400 kwh/mes), 1C (850 kwh/mes), 1D (1000 kwh/mes), 1E (2000 kwh/mes) y 1F (2500 kwh/mes) de cada localidad.

Teniendo esto en consideración, a continuación presentamos la correcta forma de leer el recibo de luz de la CFE, el de Tarifa Doméstica.

En la primer parte se encuentran los datos personales del cliente, como el nombre y la dirección postal, además de la clase de tarifa, el número de servicio, el RMU (Registro Móvil de Usuario, conformado por código postal, fecha de inicio de contratación del servicio y un código alfanumérico propio de CFE), y el código de medidor eléctrico.

Apartado superior derecho

Aquí viene especificado el importe total a pagar, el periodo que se está facturando, el día límite de pago, además de la fecha en la que se interrumpiría el servicio en caso de que no se efectúe el pago correspondiente.

Apartado central superior

En esta zona del recibo de luz se presenta el consumo realizado en Kwh, con la lectura de medidor más reciente y la lectura anterior a esta, en modo de comparativa. Se tiene también los conceptos básico (primeros 150 kwh), intermedio, excedente y el de la sumatoria. La línea que va de color verde a rojo, representa el nivel de consumo. A menor uso, mayor subsidio.

Apartado central intermedio

En esta parte se puede apreciar el costo para Mercado Eléctrico Mayorista de generación y distribución de la electricidad. Sumando el total de cada concepto y restando después el importe (subtotal) de la energía consumida, se obtiene el total del subsidio gubernamental.

Al lado de este gráfico, está el desglose del importe a pagar, con la sumatoria del subtotal y del IVA.

Apartado central inferior

Se trata del talón de caja desprendible, con un código de barras para poder realizar el pago correspondiente.

Apartado central superior anverso

En este apartado se puede apreciar el consumo histórico del usuario, con un gráfico de 12 barras indicando el uso del servicio eléctrico.

