Cómo lucir más joven después de los 55 años

El antienvejecimiento sigue siendo un motivador clave de compra entre las usuarias de productos para el cuidado de la piel. De hecho, el 75 por ciento de las mujeres usa productos para el cuidado de la piel con el fin de "lucir lo mejor posible para su edad".

Muchas mujeres después de los 55 años de edad empiezan a sentirse un poco estresadas por todos los cambios que le han ocurrido a su cuerpo ya sea por el paso del tiempo o por la llegada de la menopausia.

Las buenas cremas pueden hacer mucho, pero también hay otros trucos que puedes usar para lucir más joven después de cumplir 55 años de edad. Veamos cuáles son los más importantes y habituales.

Trucos para verse más joven después de los 55 años

Blanquea tus dientes

Dado que los dientes se oscurecen con la edad, los dientes amarillos son una buena indicación de su edad. Hoy en día no hay excusas para tener mala dentadura, lo que significa que probablemente también tengas mal aliento.

Así que acude al dentista, cuida tu sonrisa y sí, usa algunos consejos que seguro te ayudarán a conseguir blanquear tus dientes.

Estos tips para mujeres de 55 años te harán ver más joven.

Controla tu peso

Por supuesto que no significa que tengas que estar obsesionado, pero solo pon un ojo en lo que comes, cuando comes y como comes.

El metabolismo sí cambia con los años, cambia también después del embarazo, si estamos estresados, enfermos o afrontando grandes cambios en la vida.

Así que presta atención a lo que comes y recuerda que para las mujeres el problema más común es la barriga.

Vístete joven pero no exageres

Mantenga una especie de frescura en su guardarropa, pero no use cosas que sean demasiado ajustadas, demasiado abiertas o demasiado jóvenes.

Aún puedes tener un gran cuerpo, pero creo que una midi es mejor que mini y los colores fluorescentes son solo para Chiara Ferragni. Preste atención a los zapatos que usa y cuando sea posible use tacones femeninos.

Conseguir un buen sujetador

La clave es tener una gran ropa interior, un sujetador increíble que lo mantenga todo bajo control, un buen par de bragas moldeadoras, un cuerpo con encaje, etc. No tienes que tener un millón de piezas diferentes, solo elige las adecuadas para tu edad y tipo de cuerpo.

Siempre me encanta cuando los estilistas de las tiendas de ropa interior vienen a dar algunas sugerencias, ¡son súper útiles!.

Elige un color de cabello que se adapte a tu tono de piel y mantenlo

No cambie ni experimente demasiado. Tu cabello dice mucho sobre quién eres y hacia dónde vas. Cambiar cada mes no es una buena idea, le dice al mundo que está teniendo algunos problemas emocionales. Si los tienes, está bien, pero otro color de cabello no te ayudará mucho.

El tono ideal de tu cabello será un aliado para verte más joven.

Tratar la piel envejecida

Considere la posibilidad de comprar buenos peelings y mascarillas. Ok, no son tan baratos, pero mientras funcionen, son una buena inversión.

Trata el envejecimiento con dureza y mal, esto eres tú y tu rostro, así que no hay razón para mostrar 10 años más, aunque trabajes mucho o no estés de buen humor.

Cambiar a un maquillaje más ligero

Ponerse demasiado en la cara nunca es una buena idea. Incluso si eres joven, usar muchos tonos y colores es demasiado. Es mejor que optes por un maquillaje nude para el día y algo un poco más fuerte para la noche.

Usa colores brillantes en tus ojos y prueba con un bonito tono rojo para los labios. Y, sobre todo, siéntete increíble, ¡porque lo eres!.

