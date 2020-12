Cómo la pandemia está cambiando las celebraciones de Año Nuevo en todo el mundo

La pandemia de coronavirus ha hecho del 2020 un año que nadie olvidará jamás, y muchas personas están listas para seguir adelante.

Con una serie de vacunas que ya se están distribuyendo, las personas están mirando hacia el 2021 y el regreso a la normalidad en algún momento del nuevo año. Hasta entonces, lo mejor que la mayoría de la gente puede esperar es dejar atrás el 2020.

Normalmente, el Año Nuevo es un momento para recordar y seguir adelante, pero la pandemia ha cambiado prácticamente todos los aspectos de la vida.

Los gobiernos ya han estado trabajando para dar cuenta de la pandemia, con la esperanza de evitar agravar los problemas que enfrentan las redes hospitalarias a medida que resurgen los casos en todo el mundo.

Así es como algunas de las celebraciones de Nochevieja más emblemáticas se han adaptado a una pandemia global para cerrar 2020.

Así celebrarán Año Nuevo

Edinburgh, Escocia

Todo lo que Inglaterra puede hacer, Escocia puede hacerlo mejor, pero este año, la famosa celebración de Hogmanay seguirá el ejemplo de Londres.

La celebración habitual de Edimburgo ve a Prince's Street bloqueada por cuadras mientras los asistentes a la fiesta bailan con música en vivo y esperan una gran exhibición de fuegos artificiales, según el sitio web oficial del evento.

Este año, sin embargo, Hogmanay se vuelve virtual y ha prohibido cualquier evento en vivo por seguridad pública.

En cambio, el Ayuntamiento de Edimburgo producirá una serie de programas gratuitos en línea que comenzarán a transmitirse el 28 de diciembre y continuarán hasta el 1 de enero.

Madrid, España

La capital española tiene una tradición muy particular: miles de personas abarrotan la Puerta del Sol, comen 12 uvas y tocan las campanas del reloj en la Real Casa de Correos 12 veces.

Este año, el Patronato de Turismo canceló las festividades, y la Comunidad de Madrid prohibió por completo la celebración, informó el Local.

"La Comunidad de Madrid ha acordado suspender todas las celebraciones de Nochevieja en plazas o calles públicas de la región", dijo la autoridad sanitaria regional.

En cambio, los residentes tendrán que disfrutar de una versión televisada de algunos eventos.

Fuente de la Cibeles y Palacio de la Comunicación, Centro Cultural y Ciudadanía en la Plaza Cibeles de Madrid con fuegos artificiales.

Las Vegas, Estados Unidos

La ciudad del pecado generalmente alberga una celebración de más de 300 mil personas con más de 80,000 fuegos artificiales que iluminan el cielo para celebrar el Año Nuevo.

La pandemia ha obligado a la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas a cancelar las celebraciones habituales en medio de preocupaciones de seguridad, informó el Review Journal .

Sin embargo, varios lugares intentarán continuar con normalidad, con lugares icónicos como Caesar's Palace, The Venetian, The Sahara Las Vegas y The Cosmopolitan que permiten la entrada de grupos pequeños a la fiesta; se requiere reserva.

La mayoría de las reuniones, incluida la experiencia virtual planificada de la ciudad, incluirán actuaciones de DJ, lanzamientos de bolas y confeti.

El Plaza Hotel también planea albergar un espectáculo de fuegos artificiales a la medianoche.

Londres, Inglaterra

Después de Times Square, Trafalgar Square de Londres es quizás la celebración de Nochevieja más famosa. Cientos de miles de personas llenan las calles de Londres y se reúnen bajo la estatua del almirante Nelson.

La ciudad generalmente quema alrededor de 2.000 fuegos artificiales en la exhibición habitual, pero este año no verá ninguno.

Debido a la situación en espiral en el Reino Unido frente a una nueva cepa del coronavirus, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, les ha dicho a todos que se queden en casa.

"Simplemente no podemos permitirnos que la cantidad de personas que se congregan en la víspera de Año Nuevo se congreguen", dijo a LBC.

En cambio, Khan espera ofrecer algo que la gente pueda disfrutar "en la comodidad y seguridad de sus salas de estar".

La oficina del alcalde ha dicho a los londinenses que sintonicen BBC One para ver una "transmisión especial".

Además, varios grupos del Reino Unido están intentando organizar sus propios eventos virtuales, y YouTube ofrece una celebración "nocturna" llamada "Hola 2021: Reino Unido", con actuaciones de Dua Lipa y otros.

Paisaje urbano de Londres a la medianoche de la víspera de Año Nuevo.

Nueva York, Estados Unidos

La ciudad famosa por sus tradiciones centenarias de Nochevieja intentará algo nuevo frente a la pandemia mundial. En lugar de las miles de personas que normalmente llenan Times Square, la ciudad permitirá un grupo "extremadamente limitado" de "homenajeados" en persona.

Es probable que los homenajeados incluyan personal de primera respuesta y profesionales médicos.

Los miles de asistentes habituales podrán disfrutar de la celebración de forma virtual, y algunos expertos esperan que las cifras de audiencia de las retransmisiones en red alcancen máximos históricos como resultado.

"Una cosa que nunca cambiará es el paso del tiempo y la llegada de un Año Nuevo a la medianoche del 31 de diciembre", dijo el presidente de Times Square Alliance, Tim Tompkins , en un comunicado.

"Pero este año habrá ofertas virtuales, visuales y digitales significativamente nuevas y mejoradas para complementar cualquier entretenimiento o experiencia en vivo limitada, aún en desarrollo, que tendrá lugar en Times Square".

Rio de Janeiro, Brasil

El ambiente normalmente festivo de Brasil no desaparecerá incluso si la ciudad prohíbe las reuniones públicas. Por lo general, la ciudad atrae a millones para unirse a las festividades anuales.

En lugar del tradicional espectáculo de fuegos artificiales, Río exhibirá un espectáculo de luces en lugares a los que el público normalmente no podría llegar, como la cima de la montaña Corcovado, según The Brazilian Report .

El alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, también planea guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19, según The Brazilian Report.

Sydney, Australia

Sydney ha emitido restricciones antes de la exhibición de fuegos artificiales generalmente famosa de la ciudad, prohibiendo grandes reuniones en la víspera de Año Nuevo

"En la víspera de Año Nuevo no queremos multitudes en la playa alrededor de Sydney en absoluto", dijo la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian.

Sin embargo, la ciudad todavía planea lanzar su pantalla habitual de siete minutos: los residentes podrán mirar si tienen una reserva en un restaurante o en lugares de hospitalidad en el área; de lo contrario, tendrán que ver la pantalla en la televisión.

