Cómo la pandemia convirtió a Mercado Libre en un titán regional

La pandemia, que obligó a la población de todo el mundo a realizar más compras en internet por las medidas de aislamiento, convirtió al comercio electrónico Mercado Libre, que ya era una de las empresas más valiosas de América Latina, en un titán regional. Desde el inicio de la crisis del Covid-19 en marzo, hasta ahora, el valor de mercado de la empresa, que cotiza desde 2007 en la bolsa estadounidense Nasdaq, saltó de US $27 mil millones a casi US $77 mil millones, un aumento del 185%.

Este logro llevó al marketplace a superar los nombres tradicionales de la economía brasileña en términos de valor de mercado, como Petrobrás y todos los bancos importantes. La compañía incluso superó a Vale y, momentáneamente, ocupó el primer lugar entre las más valiosas de la región. Considerada por los analistas de mercado como el gran competidor latino de los gigantes globales Amazon y Alibaba, la compañía ahora se está preparando para un nuevo salto: comenzar a vender alimentos frescos y entrar en el disputado nicho de entrega de restaurantes.

Las cifras de la empresa, que tiene su sede en Argentina, son superlativas. De enero a septiembre del año pasado, el número total de usuarios activos únicos en la plataforma se duplicó a 112.5 millones. El volumen de ventas alcanzó los US $14,360 millones, un aumento del 42% con respecto al mismo período del año pasado. El fuerte crecimiento no pasó desapercibido para los inversores, que pasaron 2020 buscando inversiones en empresas de tecnología con un alto ritmo de expansión: a lo largo del año, las acciones de la compañía pasaron de US $550 a US $1,700.

Futuro temprano para Mercado Libre

Según Stelleo Tolda, cofundador de Mercado Libre, el período de encierro (y el fuerte movimiento de digitalización que trajo consigo, que abrió caminos de rápido crecimiento para el comercio electrónico) adelantó en dos años las estimaciones de crecimiento fijadas para la empresa.

“Esto se debe a que teníamos proyecciones muy agresivas o sería más tiempo”, dice Tolda, quien también lideró la llegada de la empresa a Brasil, en 1999.

A pesar de los avances, la plataforma aún tiene mucho espacio para crecer, especialmente cuando se analiza la experiencia en otros países. En 2020, las ventas online en el mercado brasileño pasaron de una participación del 5% del total minorista al 10%. “Este es un movimiento que llegó para quedarse. En otros mercados, la cifra se acerca al 20%. En China, donde el comercio electrónico tiene más penetración, es del 25%”, comenta el ejecutivo.

Productos frescos

Con cientos de miles de minoristas conectados a la plataforma, incluidas las grandes cadenas, una de las estrategias del mercado libre para completar el ecosistema ha sido invertir mucho en logística, para garantizar la entrega en el mismo día de una gama de productos en constante expansión. La compañía anunció recientemente cinco nuevos centros de distribución en Brasil. El desembolso del año pasado fue de R $4 mil millones solo en este segmento.

“El comprador online está ansioso”, explica Tolda.

Para demostrar el aumento en la eficiencia de las entregas, la compañía planea lanzar un nuevo frente para principios de este año: la venta de productos perecederos, incluida la entrega desde restaurantes. Hoy en día, los productos de limpieza y los alimentos secos, como el arroz y los frijoles, ya están disponibles.

El crecimiento que vino con la pandemia también aprovechó otro negocio de la empresa, su fintech Mercado Pago. Aproximadamente siete millones de nuevas cuentas se abrieron a raíz de la ayuda de emergencia, una medida del gobierno para mitigar los efectos de la crisis en las familias que tenían los ingresos más afectados. El crecimiento también se produjo en un momento en que la competencia en el sector bancario se volvió más intensa.

Mercado Pago es el brazo financiero de Mercado Libre.

Hay muchas personas no bancarizadas y sub-bancarizadas en Brasil”, comenta el vicepresidente de Mercado Pago, Túlio Oliveira.

“Tenemos una visión a largo plazo y siempre hemos creído en esta tesis de que la tecnología cambiaría la vida de las personas. Extendemos esta misma lógica a los servicios financieros ”, dice Tolda.

En un informe reciente, el banco norteamericano Goldman Sachs afirmó que Mercado Libre sigue siendo una de las principales opciones en el comercio electrónico latinoamericano. "Vemos que la empresa no solo aprovecha con éxito los cambios en el comportamiento del consumidor impulsados por la pandemia, sino que también ejecuta de manera constante una micro agenda que cubre áreas estratégicas como logística, selección, precios, experiencia del usuario y cursos de servicios financieros", dice el documento, firmado por los analistas Irma Sgarz, Thiago Bortolucci y Chandru Ravikumar.

El surgimiento de Mercado Libre

La idea de crear Mercado Libre surgió en las aulas de la Universidad de Stanford, en Silicon Valley, California, incluso la cuna de Google. Fue allí donde nació el proyecto, en 1999, cuando el brasileño Stelleo Tolda y el argentino Marcos Galperin, cofundadores de la empresa, escucharon a sus compañeros que una empresa inspirada en la estadounidense Ebay, que se había lanzado cinco años antes y debía abrir su capital, no tendría éxito en ser replicado en América Latina.

“Todo el mundo se mostró escéptico, pero siempre tuvimos mucha confianza en la viabilidad del negocio”, dice Tolda.

La empresa nació como cualquier startup que necesite, desde cero, poner en marcha el negocio. Luego de finalizar el curso, Galperin regresó a Buenos Aires, donde inauguró oficialmente el “Mercado Libre”, en el sótano de un edificio, estructura que fue replicada como celebración del 20 aniversario de la empresa.

Tres meses después, Tolda se incorporó al negocio que ayudó a pensar, llevando el Mercado Libre a Brasil (actualmente el país representa el 53% de los ingresos de la empresa). Para darle un giro al negocio y así atraer al público, el primer paso fue poner los productos a la venta en el sitio web.

Al principio, comenzaron a ofrecer artículos usados de familiares y amigos. Más tarde, Tolda dice que visitó personalmente a los dueños de las tiendas. En una de estas ocasiones, con cámara en mano -una Sony Malvica, que tenía un compartimento para un disquete, que en ese momento permitía la transferencia más rápida de las fotos a la computadora- se dirigió a la Rua Teodoro Sampaio, polo tradicional de la capital. de São Paulo vendiendo instrumentos musicales. De tienda en tienda, habló con los propietarios y tomó fotografías de los instrumentos para insertar en la plataforma. En ese momento era gratis para el comerciante, algo que se guardaba durante un año.

El negocio ganó escala rápidamente. Como consecuencia, al inicio del contrato, Mercado Libre compró a tres de sus competidores directos. Ibazar, Lokau y Arremate - este último terminó siendo adquirido al 100% en 2007. “Estas empresas eran competidores directos. Ayudó a ampliar la base de usuarios y clientes ”, dice Tolda. Hoy en día, el Mercado Libre no es conocido por grandes movimientos de fusiones y adquisiciones, y crece (y mucho) orgánicamente.