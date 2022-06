Cómo identificar plantas y flores con la cámara de tu iPhone

Puede usar las aplicaciones Cámara y Foto en su iPhone para identificar fácilmente cualquier flor o planta sin ninguna aplicación de terceros gracias a iOS 15. Aquí le mostramos cómo hacerlo.

A medida que el clima se vuelve más agradable, la gente sale al aire libre y se acerca a la naturaleza. La primavera significa que todo tipo de flores y plantas están en plena exhibición en el exterior, sin incluir las del interior.

La nueva forma de ver plantas

Apple realizó algunos cambios excelentes en la aplicación Fotos como parte de i0S15 que le permiten identificar el contenido de sus fotos. Es por eso que puede buscar en Fotos "paisajes", "puestas de sol" o "grupos de personas" y la aplicación devolverá fotos coincidentes.

Estos temas amplios no son todo lo que es capaz de hacer. También se puede usar en escenarios de nicho, como identificar diferentes plantas.

Tal vez veas una flor bonita en casa de un vecino y quieras conseguir una propia y no sepas qué es. O tal vez estás de paseo y no estás seguro de si lo que acabas de tocar es roble venenoso o no. O tal vez quieras buscar instrucciones de cuidado para una planta de interior nebulosa que te regalaron.

Hay varias maneras de identificar las plantas usando Visual Look Up. Con la aplicación Cámara abierta, con solo apuntarla a un objeto puede hacer que Look Up aparezca sobre la imagen. Del mismo modo, si captura una captura de pantalla, aparecerá en la ventana de edición.

Es necesario seguir las indicaciones

Sin embargo, la forma más fácil y confiable es tomando una foto. Abra la aplicación Cámara en su iPhone.

Toma una foto de cualquier planta.

Dirígete a Camera Roll o a la aplicación Fotos

Encuentre la imagen que acaba de tomar de la planta, o cualquier foto de planta guardada

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!