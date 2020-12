Cómo hacer una denuncia en Mercado Libre

¿Compraste algo y no te gustó? Es posible realizar una reclamación en Mercado Libre para reportar problemas con su pedido, ya sea relacionado con el producto o el servicio prestado. Además, si no estás satisfecho, el sitio te permite evaluar negativamente al vendedor, algo que ayuda a otros a no tener una mala experiencia en el futuro.

Aquí en La Verdad Noticias te mostramos a continuación cómo presentar una queja en Mercado Libre a través de la web o la aplicación para Android y iPhone (iOS).

Pedir ayuda a Mercado Libre

Accede a tu cuenta en Mercado Libre a través del sitio web (mercadolivre.com.br) o mediante la aplicación para teléfonos inteligentes.

Ve a la sección "Compras" (o "Mis compras");

En la versión web: toca los tres puntos junto a la compra sobre la que deseas presentar una queja y selecciona “Necesito ayuda”.

En la aplicación: toca la compra sobre la que deseas presentar una queja y desplázate hacia abajo en la página hasta encontrar "Ayuda con la compra".

Puedes solicitar apoyo a Mercado Libre de esta forma

Ahora serás evaluado para informar cuál es tu problema. Selecciona las opciones según tu experiencia. Puedes quejarte de:

Cambio o devolución del pedido;

Problemas con el producto;

Ausencia de producto en el paquete;

Entrega que nunca llegó;

Problemas de pago.

Al seleccionar “Pedido de cambio o devolución” o “Problemas con el producto”, debes explicar por qué le gustaría cambiar o devolver el producto. Es posible solicitar este servicio si es algo diferente a lo anunciado, presenta defectos, llega incompleto o si no has realizado la compra en cuestión (posible fraude).

En "Recibí el paquete sin el producto", puedes optar por cancelar la compra y recibir la devolución del dinero, o por recibir el producto.

Si está catalogado como “producto entregado”, pero no ha recibido realmente el pedido, también es posible presentar una reclamación directamente ante Mercado Libre. Pero la empresa recomienda que consulte con vecinos o familiares si alguno de ellos lo recibió por ti.

En todos los casos, se genera un protocolo y Mercado Libre contacta al vendedor para resolver la situación. Más tarde, solo sigues los detalles de tu compra en la misma sección para realizar un cambio o reembolso.

Evaluación del vendedor de Mercado Libre

Además de quejarse con la tienda en línea Mercado Libre, puedes evaluar al vendedor, incluso después de cancelar una compra o cerrar una queja.

Dejando su evaluación en la versión web:

Ingresa a la sección "Compras" y junto al pedido en cuestión, toca los tres puntos;

Ve a "Opinión sobre el vendedor";

Elige una de las evaluaciones y justifique la puntuación.

Finalmente, toca continuar.

Evaluación del vendedor a través de la aplicación para teléfonos inteligentes:

A través de la aplicación, debes dirigirte al apartado "Compras";

Toca "Detalles de compra";

Ve a "Opinión sobre el vendedor";

Elige tu evaluación y toca "Continuar";

Concluye escribiendo un poco sobre tu experiencia.

¡Listo! Aprovecha los consejos para conseguir cambios o devoluciones de cargo en caso de problemas con tu pedido en Mercado Libre.