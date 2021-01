Cómo funciona la configuración de privacidad de WhatsApp

Si eres un usuario de WhatsApp, tienes mucha compañía: la aplicación tiene 2 mil millones de usuarios activos mensuales, y la gente la usa para comunicarse con amigos y familiares en casa y en el extranjero.

La aplicación tiene una gran protección de privacidad, el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie puede leer el contenido de un mensaje más que usted y la persona que lo recibe.

Aun así, si es usuario de WhatsApp, es posible que esté compartiendo más información de la que cree con sus contactos, con cualquier persona que tenga su número de teléfono o con Facebook, que es el propietario del servicio.

Cómo funcionará la privacidad de WhatsApp

La información compartida con otros usuarios incluye su propaganda y foto "acerca de", cuándo estuvo en línea por última vez y si ha leído o no un mensaje. A menos que ajuste su configuración de privacidad, cualquier extraño podrá acceder a ella con su número de teléfono.

Además, su jefe podría notar si está revisando sus mensajes en lugar de trabajar en la presentación que debe entregarse en una hora, y sus amigos sabrán si ha visto un mensaje pero decidió no responder todavía.

WhatsApp tendrá muchas filtraciones de datos.

Más importante aún, para muchas personas, WhatsApp es propiedad de Facebook, por lo que es posible que la red social no pueda leer sus mensajes, pero puede acceder a los detalles de a quién se comunica, cuándo, con qué frecuencia y desde dónde. La compañía no permite a los usuarios de WhatsApp optar por no compartir estos datos.

También es posible que la policía que tenga una orden judicial obtenga acceso a las personas a las que ha llamado o enviado mensajes de texto, o que le han llamado y enviado mensajes de texto.

Y si elige hacer una copia de seguridad de sus datos de WhatsApp en iCloud o Google Drive, los mensajes no se cifrarán allí. Cualquiera que tenga acceso a su cuenta en la nube podrá leer todos los mensajes que haya enviado a través de la aplicación.

Si no le gusta la recopilación de datos de Facebook, su mejor opción puede ser cambiarse a Signal, una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo que tiene prácticas de privacidad mucho mejores.

Sin embargo, en WhatsApp puede limitar los datos de su ubicación o la información sobre cuándo está en línea de personas que tienen su número, desactivar los recibos de lectura y evitar que las personas lo agreguen a los chats grupales sin su consentimiento.

