Cómo escuchar notas de voz en WhatsApp Web de forma anónima

WhatsApp Web es una de las formas más sencillas de acceder al servicio de WhatsApp en tu computadora, donde puedes agregar algunas funciones útiles gracias a las extensiones del navegador. La solución web permite al usuario aplicar algunos trucos como escuchar las notas de voz sin que aparezca la notificación de reproducción, especialmente para las personas que recurren a los "mensajes de voz" para reclamarte si escuchaste o no el contenido recibido.

Afortunadamente, en WhatsApp Web, para quienes quieren más privacidad, existe una forma de escuchar los mensajes de voz recibidos en WhatsApp de forma anónima, es decir, la persona no sabrá que escuchaste lo que te envió. A continuación, te mostramos cómo escuchar mensajes de voz en WhatsApp Web sin que nadie lo sepa.

Importante: Notas de voz en WhatsApp Web

Por defecto, WhatsApp Web no tiene una función oficial que permita escuchar mensajes de voz sin que nadie lo sepa. Para ello, se utiliza una extensión no oficial para Google Chrome y otros navegadores compatibles con sus complementos.

Aunque puedes reproducir mensajes de voz sin que tu contacto lo sepa, al dejar habilitada la función "Confirmaciones de lectura" las personas aún sabrán que has recibido el mensaje de voz, pero no tendrán la confirmación de que tú has reproducido el contenido (cuando el "micrófono" verde se vuelve azul).

Escuchar notas de voz de forma anónima

El proceso para escuchar mensajes de voz sin ser "notificados" en WhatsApp Web es bastante simple, pero la extensión utilizada en el proceso viene con esta función deshabilitada por defecto. Aquí te decimos cómo activarlo:

1. Accede a la página del complemento WA Web Plus para WhatsApp.

Descarga la extensión de Chrome para aumentar la privacidad de WhatsApp Web.

2. En la página cargada, haz clic en "Usar en Chrome".

3. En el mensaje que aparece, selecciona en "Agregar extensión".

4. Accede a la página oficial de WhatsApp Web como normalmente lo haces e inicia sesión en el servicio.

5. Haga clic en el icono de la extensión que se acaba de instalar;

6. Activa la casilla "Reproducir mensajes de audio sin que el remitente lo sepa".

Activa la función para escuchar los audios de forma anónima en WhatsApp Web.

A partir de ese momento, podrás escuchar cualquier mensaje de voz recibido en WhatsApp Web sin que el remitente o los miembros del grupo sepan que el contenido se ha reproducido. Además, si tampoco quieres que se habilite la notificación de lectura con la "marca azul", entonces es necesario deshabilitar "Confirmación de lectura" en la configuración de la propia aplicación WhatsApp para teléfonos celulares, como se sugiere en la imagen a continuación.

Sigue esta ruta para desactivar las Confirmaciones de lectura en WhatsApp.

¡Listo! Ahora sabes cómo escuchar los mensajes de voz recibidos en WhatsApp Web sin que nadie sepa que se han reproducido. Si tienes más dudas sobre la solución web de la plataforma puedes visitar nuestra guía completa 2020 o ver el video a continuación.