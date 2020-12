¿Cómo entrar a WhatsApp Web?

¿Estás buscando usar WhatsApp Web en tu computadora a través de tu navegador pero no sabes cómo hacerlo? No hay problema, el proceso es extremadamente simple y no debería llevarte más de dos minutos cerrar la sesión usando la plataforma de mensajes en tu computadora.

Cómo ingresar a WhatsApp Web

Pues para usar WhatsApp Web es necesario tener una cuenta de WhatsApp ya funcionando y la aplicación descargada en tu teléfono móvil, por lo que si aún no la tienes lista tendrás que hacerlo primero.

Ingresa al sitio web de WhatsApp

La Verdad Noticias te informa que para ingresar a la versión Web de WhatsApp solo debes dirigirte a la dirección https://web.whatsapp.com/, al ingresar la pantalla que aparecerá será extremadamente similar - si no la misma - a la imagen de abajo.

Página WhatsApp Web principal

Abre la aplicación WhatsApp en tu teléfono

Una vez que ya estés conectado a la dirección que se muestra arriba, es necesario ingresar a la aplicación en tu teléfono móvil. Luego de ingresar a la aplicación, debes ir a tu configuración.

Dentro de la configuración, debes ir al menú WhatsApp Web / Desktop, que es donde autorizará a la computadora a iniciar sesión en tu cuenta.

Al hacer clic en esta opción, la cámara de tu dispositivo debe estar activa y la aplicación le pedirá que apunta a un código QR, que es similar a un código de barras pero en un formato diferente (cuadrado). Este código está en la página web de WhatsApp que vio anteriormente en el tutorial.

Si la aplicación solicita permiso para acceder a tu cámara, no es un problema, simplemente permita el acceso y sigue el paso mencionado anteriormente.

Apunta al código QR en tu pantalla

Después de abrir la cámara, apúntala al código que aparece en su cámara y ¡listo! Tu lista de conversaciones ahora debería cargarse normalmente en tu computadora y estará listo para usarla.