¿Cómo el jefe electoral pro-Trump se volvió la pesadilla del Partido Republicano?

El viernes 20 de noviembre por la mañana, pocas horas antes de que su oficina ayudara a certificar que Joe Biden ganó los 16 votos electorales del estado, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, insistió en que todavía apoyaba a Donald Trump y deseaba que el presidente se dirigiera a un segundo mandato.

"Ojalá hubiera ganado, y especialmente en Georgia", dijo Raffensperger en una entrevista con Amara Walker de CNN el viernes. "Ciertamente emití mi voto por él, pero los resultados son los que son los resultados".

Al afirmar la simple verdad de que Biden ganó Georgia, incluso si el margen era de apenas 12.000 votos, Raffensperger se ha abierto a la ira de su propio partido, convirtiendo a este autoproclamado "republicano cristiano conservador" en un paria dentro del Partido Republicano de Georgia.

Los dos senadores republicanos del estado pidieron la renuncia de Raffensperger. El gobernador republicano lo presionó públicamente para que investigara los cargos infundados de una elección fraudulenta. La senadora de Carolina del Sur, Lindsey Graham, llamó directamente a Raffensperger para discutir cómo se podrían descartar las papeletas de voto ausente (aunque Graham ha dicho que simplemente preguntaba por la verificación de la firma). La esposa de Raffensperger incluso ha recibido amenazas de muerte por mensaje de texto.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger aceptó la derrota de Donald Trump

Lo peor de la presión ha venido de Donald Trump.

"El Secretario de Estado de Georgia, un supuesto republicano (RINO), no permitirá que las personas que revisan las boletas vean las firmas en busca de fraude. ¿Por qué?" Trump tuiteó el 13 de noviembre. "Sin esto, todo el proceso es muy injusto y casi sin sentido. Todos saben que ganamos el estado".

Incluso con la carrera presidencial certificada, la presión no proviene del secretario de estado republicano. La segunda vuelta de las elecciones del 5 de enero para los dos escaños del Senado de los Estados Unidos del estado determinará qué partido controla el Senado, lo que significa que todos los ojos en el mundo de la política permanecerán en Georgia hasta entonces.

Aunque la negativa de Raffensperger a complacer las dudosas demandas de Trump le ha valido elogios de muchos en todo el país, ha tenido el efecto contrario entre los republicanos de Georgia, algunos de los cuales dicen que el hombre de 65 años de voz suave que alguna vez tuvo ambiciones de postularse para gobernador ha escrito su propio obituario político.

"Si puedes encontrar a alguien de 18 años y pulso que diga que apoya a Donald Trump, vencerá a Brad en las primarias de 2022", dijo un exfuncionario electo republicano y activista desde hace mucho tiempo en Georgia. "No veo cómo puede sobrevivir políticamente".

Un operativo republicano que habló con CNN se preguntó si Raffensperger, un exitoso hombre de negocios que gastó 3 millones de dólares sin precedentes de su propio dinero en su carrera de 2018, incluso se postulará para la reelección en dos años.

A pesar de todo, Raffensperger ha mantenido la cabeza alta e insistió en que sus obligaciones con el público le obligan a decir verdades incómodas a sus compañeros republicanos.

Donald Trump insiste en que hubo fraude electoral en estados claves cómo Georgia

"He sido un partidario del presidente Trump, uno de los primeros partidarios tanto (en) nuestros recursos financieros como también vocal en 2016, y luego también en 2020", dijo Raffensperger a CNN el viernes. "Pero al final del día, nuestra oficina es asegurarnos de que las elecciones se desarrollen de manera justa y precisa, y eso es lo que hemos hecho".

Trump cuenta una historia muy diferente. Como ya hemos informado en La Verdad Noticias, para él, las elecciones en Georgia fueron fraudulentas, plagadas de votos faltantes y recuentos cuestionables.

Ninguna de sus afirmaciones ha resistido el escrutinio, pero eso no ha impedido que Trump exija que los republicanos, que controlan casi todas las palancas del poder en Georgia, "se pongan duros" y eviten que los demócratas "roben" las elecciones allí.

Entre los estados donde la campaña de Trump está impugnando los resultados, Georgia es el único donde el máximo funcionario electoral (Raffensperger) es republicano. Eso provocó una inusual cantidad de fuego amigo.

Republicanos han pedido que Raffensperger renuncie

El 9 de noviembre, los senadores republicanos de Georgia, David Perdue y Kelly Loeffler, pidieron a Raffensperger que renunciara por cargos no específicos de "fracasos" y preguntas sobre la integridad de las elecciones. El gobernador Brian Kemp, un republicano que anteriormente se había desempeñado como secretario de estado, no llegó a pedir la renuncia de su sucesor. Pero sí se hizo eco de las llamadas de Perdue, Loeffler y Trump para investigar un posible fraude.

Raffensperger respondió públicamente, defendiendo la conducción de las elecciones y diciendo que no dejaría su trabajo. Sin embargo, accedió a un recuento manual dos días después, el 11 de noviembre.

Para Eric Tanenblatt, un veterano agente del Partido Republicano en Atlanta que está cerca de Loeffler, dada la cantidad de presión que se estaba acumulando sobre él, Raffensperger casi no tuvo más remedio que ceder a algunas de las primeras demandas.

"Diré que en el momento en que eso sucedió, la temperatura era bastante alta", dijo Tanenblatt. "Había mucha gente en el estado, republicanos, partidarios de Trump, que creían que había problemas reales".

Tanto Perdue como Loeffler están en la segunda vuelta de las elecciones de enero, y los republicanos en Georgia son hipersensibles a mantener la lealtad de Donald Trump y cosechar los beneficios políticos de su base de votantes.

Un chivo expiatorio del Partido Republicano

El intenso enfoque en Raffensperger llega en un momento precario para los republicanos de Georgia. Aunque el partido domina el control a nivel estatal, ocupando todos los cargos estatales y mayorías en ambas cámaras de la asamblea general, la victoria de Biden allí conlleva un indicio de peligro para el Partido Republicano de Georgia.

Fue la primera vez en casi tres décadas que un candidato presidencial demócrata ganó Georgia, y se produce cuando los márgenes de victoria de los republicanos se han ido reduciendo en los últimos ciclos. Ahora que el control republicano del Senado de los Estados Unidos depende del resultado de las dos elecciones de segunda vuelta en enero, la atención sobre el Partido Republicano en Georgia es candente.

Entonces, tal vez no sea una sorpresa que los republicanos asediados se vuelvan solos.

Republicanos han pedido que Raffensperger renuncia a su cargo en Georgia

"El Partido Republicano quiere un chivo expiatorio para Georgia, y (Raffensperger) será", dijo Erick Erickson, locutor de radio en la estación WSB de Atlanta y activista conservador desde hace mucho tiempo.

Tanenblatt, el operativo republicano en Atlanta, dijo que Raffensperger es una víctima de la atención nacional que ha atraído desde las elecciones.

"Cuando eres secretario de estado en un estado y de repente te conviertes en una figura conocida a nivel nacional en una disputa con el presidente de los Estados Unidos, eso no te pone en una luz positiva", dijo Tanenblatt.

Raffensperger llegó a las elecciones de 2020 con grandes expectativas, pero también con algo de equipaje durante sus primeros dos años en el cargo. Durante las elecciones primarias de junio, los activistas demócratas y liberales lo culparon por las largas filas y las máquinas defectuosas, particularmente en los condados y distritos de mayoría minoritaria.

A algunos republicanos, por otro lado, les molestó que Raffensperger hubiera permitido por primera vez que los condados usaran buzones para votar en ausencia durante las primarias.

"Las primarias de junio fueron muy complicadas el día de las elecciones, filas muy largas, la gente estaba muy molesta", dijo el ex funcionario electo republicano. "La gente está muy molesta con la idea de poner su voto en un buzón. La gente siente que eso no es seguro".

En los días posteriores a las primarias, Raffensperger sugirió que los problemas estaban en algunos funcionarios electorales del condado, no en la oficina del secretario de estado.

Los movimientos de Raffensperger en las boletas electorales por correo también han provocado la ira de muchos republicanos estatales. En marzo, su oficina envió por correo casi 7 millones de solicitudes de boleta de voto ausente a votantes registrados no solicitados, lo que tomó por sorpresa a muchos de los líderes republicanos del estado.

Su decisión de alterar las reglas de coincidencia de firmas para las papeletas de voto ausente también se convirtió en pasto para los republicanos, incluido Trump, que dicen que facilitó la aceptación de las papeletas por correo, y que eso podría ayudar a los demócratas.

Mientras Raffensperger trató de administrar una elección en medio de la pandemia, anticipando más votaciones ausentes por correo que nunca, sus acciones no inspiraron confianza entre muchos republicanos estatales, según el ex funcionario republicano de Georgia.

El ex funcionario le dijo a CNN que Raffensperger no se comunicó de manera efectiva. "Estás en un ambiente donde la gente está nerviosa", dijo el ex funcionario. "Hay una gran cantidad de boletas por correo, y ahora es con la fuerza de esas boletas [que Biden gana]".

Raffensperger ha seguido defendiendo su actuación y sigue comprometido con la idea de que la elección se llevó a cabo de forma justa y ofreció una advertencia a quienes acusaron lo contrario sin pruebas.

"Creo que realmente debemos ser conscientes de lo que le decimos a la gente, que realmente no es necesario que la gente se ponga nerviosa", dijo a CNN el viernes. "Simplemente no hemos encontrado nada que fuera sistémico a nivel de todo el sistema, que se elevara al nivel que realmente anularía los resultados que tenemos hoy que el vicepresidente Biden ha llevado al estado de Georgia".

