¿Cómo comprar en WhatsApp durante el Buen Fin?

WhatsApp estrenó su nuevo botón de compras dentro de la aplicación con el que podremos adquirir algún producto desde la plataforma, esta opción todavía no está disponible en todo el mundo, pero eso no significa que no puedas hacer una compra desde la aplicación.

Solo haz compras desde la plataforma en comercios certificados o con cuenta de WhatsApp Business, porque aquellos con este sello significa que han sido revisados por WhatsApp y que en verdad se trata de negocios confiables.

Para saber si un negocio tiene cuenta de WhatsApp Business solo debes entrar a su perfil en la aplicación y podrás ver un apartado que dice “Cuenta de empresa”.

Asimismo, deben aparecer detalles como su sitio web, ubicación, horario de atención y su catálogo de productos.

Compras en WhatsApp

Aunque no haya botón de compra no significa que no puedas ver los productos disponibles de una tienda.

Para ver el catálogo las empresas deben tener una cuenta de empresa en WhatsApp Business y también añadir sus productos al mismo.

Es verdad que todavía no hay una cantidad sobresaliente de empresas en WhatsApp Business, y es evidente que como usuario probablemente sea más fácil comprar en grandes sitios de Internet como Walmart, Mercado Libre o Amazon en sus sitios web, pero la opción que mencionamos sirve muy bien para revisar el catálogo de pequeños negocios que durante este Buen Fin también buscan incrementar sus ventas.

Comprobar el pago

Hasta que el botón de compra no active el negocio no podrá saber que ya pagaste un producto sin tu ayuda, así que de momento la única forma de comprobar tu pago es compartiendo el comprobante de pago en el chat. Debido a la popularidad de WhatsApp todas las aplicaciones bancarias permiten compartir el comprobante de pago o transferencia por WhatsApp, solo tendrás que asegurarte de mandarlo al chat de la compañía.

Comprobante de pago enviado por la app

Sigue el pedido desde la app

Otra cosa que será de gran ayuda es que las empresas que utilizan WhatsApp Business para vender productos también suelen compartir en tiempo real la ubicación de tu envío, por lo que puedes checar en todo momento y en vivo dónde va tu pedido.

