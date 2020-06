¿Cómo comenzó Black Lives Matter? Estas son las mujeres que iniciaron el movimiento global

El 26 de febrero de 2012, Trayvon Martin, de 17 años, fue asesinado a tiros mientras regresaba a la casa que estaba visitando en una comunidad cerrada en Sanford, Florida en Estados Unidos.

Un mes después, el presidente Barack Obama, haciendo sus primeros comentarios públicos sobre el caso, dijo: "Si tuviera un hijo, se vería como Trayvon". Una investigación completa sobre lo que sucedió es imprescindible, dijo el mandatario.

El 13 de julio de 2013, George Zimmerman, un comandante voluntario de vigilancia del vecindario que vio a Trayvon caminando en su vecindario, decidió que podría ser una amenaza, lo siguió, lo enfrentó y, después de una breve pelea, finalmente lo mató, fue absuelto de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

Asombrados por el veredicto, Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi tomaron medidas.

Aunque tiende a sentir que ciertos movimientos surgen completamente en las páginas de los periódicos, en los titulares de las noticias por cable y en los feeds de Twitter, todos comenzaron como una idea. Un pensamiento que se origina en el cerebro de una persona, que tal vez se convierte en un hashtag o un eslogan de camiseta, y a veces incluso en un verdadero llamado a la acción. O, en el caso de Black Lives Matter, todo lo anterior, y un cambio cultural.

"Lo único que recuerdo de esa noche, aparte de llorar hasta quedarme dormida esa noche, fue la forma en que, como persona negra, me sentí increíblemente vulnerable, increíblemente expuesta e increíblemente furiosa", Garza, entonces director de proyectos especiales de La Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas en Oakland, California, dijo al recordar el día en que vio el veredicto de Zimmerman aparecer en Facebook. Estaba en un bar local con su esposo, y estaban rodeados de personas desalentadas por la noticia.

Así inicia el nombre del movimiento

Ella dijo en 2015: "Ver a estas personas negras salir del bar, y era como si no pudiéramos mirarnos. Llevamos esta carga con nosotros todos los días, de racismo y supremacía blanca. Fue un veredicto Dicho esto: los negros no están seguros en Estados Unidos ".

Garza fue a su casa y publicó en Facebook, escribiendo: "Sigo sorprendido de lo poco que importan las vidas negras". Concluyó con: "Gente negra. Te amo. Nos amo. Nuestras vidas importan".

Cullors, un artista, maestro y activista de la reforma penitenciaria de Los Ángeles, volvió a publicar el mensaje de Garza, agregando el hashtag "#blacklivesmatter".

Al día siguiente, Garza y Cullors, amigos durante 10 años desde que se reunieron en una conferencia para activistas, hablaron sobre lo que podrían hacer para lograr un cambio, para despertar al resto del mundo al hecho de que lo que le sucedió a Trayvon Martin no fue algún tipo de ocurrencia anormal, pero que su muerte y otras innumerables estaban vinculadas, todo parte del patrón de racismo incrustado en el tejido mismo de esta nación.

Opal Tometi, quien era director ejecutivo de la Alianza Negra para la Inmigración Justa en la ciudad de Nueva York, vio el hashtag en línea y llamó a Garza. "Sentí una urgencia por los próximos pasos que podríamos tomar juntos para cambiar la historia", recordó Tometi en 2016, cuando el trío fue honrado en el banquete de la revista Mujeres del Año.

Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi son las cofundadoras del movimiento Black Lives Matter.

Ella le explicó a Cosmopolitan en 2016: "Fue realmente mi hermano menor quien quien me inspiró a involucrarme en este tipo de trabajo. He aprendido mucho de él y de su vida, y cuando Trayvon Martin fue asesinado y George Zimmerman fue absuelto, él fue la primera persona que vino a mi mente. Este movimiento y las nuevas herramientas que estamos utilizando permiten que las nuevas generaciones se involucren y se vean a sí mismas como parte del cambio que es posible en nuestro país ".

Así surgió el hashtag Black Lives Matter

Entonces, después de conectarse con Garza y Cullors, a quienes conoció por primera vez, Tometi compró el nombre de dominio y construyó su plataforma digital, incluidas las cuentas de redes sociales donde alentaron a las personas a contar sus historias, usando la etiqueta #blacklivesmatter. Habían surgido manifestaciones la misma noche del veredicto de Zimmerman, pero la primera demostración planeada de BLM en Los Ángeles fue una marcha hacia Rodeo Drive en Beverly Hills.

"Es deliberado. Lo hemos hecho desde el principio", dijo Melina Abdullah, cofundadora del capítulo Black Lives Matter Los Angeles. "El día que George Zimmerman fue absuelto, todos fuimos a Leimert Park. Ahí fue a donde todos los negros se fueron cuando sucedió algo; no necesitabas una publicación en Facebook. La gente estaba dando vueltas, abrazándose. Luego decidimos marchar. Un debate con otro organizador que quería marchar hacia el sur por el bulevar Crenshaw. Estaba sosteniendo un megáfono y grité: "¡Ve hacia el norte!" Si vas al sur a barrios negros, a nadie le importa lo que haces. Si vas al norte a barrios más blancos y ricos, lo hacen ".

La frase hizo eco. No fueron el único grupo que se formó a raíz de la muerte de Martin, pero fueron los que más efectivamente aprovecharon el poder de las redes sociales. Pero, como recordó recientemente Tometi, "comenzamos más como una plataforma y un espacio para desarrollar una comunidad y compartir análisis".

Luego, el 9 de agosto de 2014, en Ferguson, Missouri, un oficial de policía disparó y mató a Michael Brown Jr., de 18 años.

Brown había sido acusado de robar unos cuantos paquetes de cigarrillos de una tienda de conveniencia y luego irse con su amigo. El oficial Darren Wilson escuchó la llamada de despacho y, cuando vio a los dos hombres que se ajustaban a la descripción provista, bloqueó la carretera con su SUV y llamó por radio como respaldo.

Según el informe de 86 páginas sobre lo ocurrido que fue publicado en 2015 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brown bloqueó la puerta cuando Wilson intentó salir, intercambiaron palabras y, dijo Wilson, Brown lo golpeó a través de la ventana del lado del conductor.

Calles en varios estados han cambiado de nombre a Black Lives Matter.

Wilson disparó su arma dos veces, golpeando a Brown en la mano. Brown comenzó a correr calle abajo. Wilson salió del SUV y Brown, que había corrido a unos 180 pies de distancia, se volvió y comenzó a caminar hacia Wilson, según varios testigos oculares entrevistados por investigadores federales.

Wilson dijo a los investigadores que le había ordenado a Brown que se tirara al suelo, pero el joven siguió caminando hacia él y luego tomó su cintura derecha. Wilson luego procedió a disparar 10 balas más, golpeando a Brown al menos seis veces, incluso en el pecho y la frente.

Un paramédico declaró a Brown, que había estado desarmado, muerto en la escena. Su cuerpo permaneció allí durante cuatro horas, dando a los residentes locales suficiente tiempo para reunirse y enfurecerse cada vez más por el aparente desprecio por la humanidad de Brown y las acciones de la policía. Las protestas comenzaron al día siguiente.

Empiezan las protestas por el racismo

Al enterarse de los eventos en Missouri, Cullors, Garza y Tometi organizaron un Viaje por la Libertad de Black Lives Matter a Ferguson al que se inscribieron más de 500 personas de todo el país.

Pero para entonces, la frase había cobrado vida propia: estaba en boca de los manifestantes de todas partes, personas con las que los fundadores nunca habían interactuado antes; el hashtag puntuó innumerables publicaciones en línea; y rápidamente se convirtió en parte del léxico cultural, finalmente invocado por el presidente Obama, por Beyoncé, por atletas, por Law & Order: SVU.

En enero de 2015, el American Dialect Center seleccionó #blacklivesmatter como su palabra del año. En 2016, Garza fue la invitada de la Representante de California Barbara Lee en el discurso final del Estado de la Unión de Obama. En 2017, recibieron el Premio de la Paz de Sydney, el principal honor de Australia para los pacificadores mundiales.

"Desde mi hermano menor hasta las mujeres inmigrantes y los negros queer, esas son las personas que me mantienen en marcha", dijo Tometi a Glamour. "Cuando pienso en sus diversos actos de coraje, me recuerda que no estoy solo y que podemos hacer aún más y que merecemos más, así que tenemos que seguir adelante. Hemos construido una hermandad, una comunidad. Amigos y personas que te cuidan, que te respaldan, que te inspiran pero que también te desafían. Y pueden levantarse juntos ".

Por supuesto, nada es tan simple. No fue un grito de guerra que simplemente vivió feliz para siempre.

Los opositores y los opositores más virulentos trataron la frase "Black Lives Matter" con desdén y untaron falsamente al grupo como una banda de cazadores de estragos contra la policía y el racismo contra los blancos. "Todas las vidas importan" se convirtió en la respuesta instintiva de aquellos que se negaron a reconocer o incluso tratar de entender el mensaje en el centro del movimiento BLM.

"La realidad, por supuesto, es que lo hacen", dijo Garza a The Guardian, "pero vivimos en un mundo donde algunas vidas importan más que otras. 'All Lives Matter' efectivamente neutraliza el hecho de que son las personas negras quienes están luchando por sus vidas ahora ".

Luego, cuando la carrera presidencial de 2016 se calentó, los críticos que de otra manera apoyaron a BLM los acusaron de no tener una declaración de misión más clara a medida que las tensiones raciales estallaron en todo el país.

"El problema fundamental y continuo aquí es aparentemente que la gran mayoría de los manifestantes no tienen una agenda específica por la que están discutiendo", David J. Garrow, autor ganador del Premio Pulitzer de Bearing the Cross: Martin Luther King Jr y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, comentada al Los Angeles Times en julio de 2016.

Pero, como argumentan quienes lideran el renovado cargo por la igualdad y la justicia económica, social y política, los tiempos han cambiado.

"Después de que King fue asesinado en 1968, el bastón básicamente se dejó caer en la calle", dijo al Times el abogado y profesor Nekima Levy-Pounds, quien en ese momento era presidente del capítulo de Minneapolis de la NAACP. "Para la generación más joven, no hay mucho que podamos señalar desde el asesinato de King, por lo que esas personas no están necesariamente en condiciones de decirles a los jóvenes activistas qué hacer".

"Como organizadores, tenemos que pensar que todos los días estamos teniendo un impacto", dijo Cullors al Los Angeles Times en 2017. "¿Estamos cambiando las condiciones materiales para los negros? Creo que sí, hemos tenido un impacto. Creo que parte de lo que estamos viendo en el auge del nacionalismo blanco es su respuesta a Black Lives Matter, es su respuesta a una lucha cada vez mayor por la igualdad de derechos, los derechos civiles y los derechos humanos ".

No es que no haya habido problemas con la forma en que se desarrolla una historia. Las leyendas se apoderan, se pasan detalles defectuosos, una versión de los eventos se escapa con la narrativa.

Manifestantes cantando "¡Manos arriba, no disparen!" y mantener sus manos en el aire se convirtió en la imagen persistente a raíz de la muerte de Michael Brown, aunque la investigación del Departamento de Justicia luego determinó que las manos de Brown no estaban levantadas cuando le dispararon, ni le dispararon por la espalda, como el amigo que había estado con Brown ese día originalmente dijo a las autoridades. El Departamento de Justicia concluyó que Wilson actuó en defensa propia y no violó los derechos civiles de Brown.

"Ahora que las vidas de los negros son importantes para todos, es imperativo que sigamos marchando y dando voz a los asesinados en incidentes racialmente cargados a manos de la policía y otros", escribió Jonathan Capeheart, del Washington Post, quien previamente había criticado la decisión. acusar a Wilson, pero todavía se sintió alentado por la atención que se le prestó, en 2015. "Pero nunca debemos permitirnos marchar bajo el estandarte de una narrativa falsa en nombre de alguien que de lo contrario ofendería nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto. Y cuando descubra que lo tenemos, debemos reconocerlo, admitir nuestro error y seguir marchando. Eso es lo que he hecho aquí".

Y cuando los críticos huelen sangre en el agua, ni siquiera esperarán a que les arrojes carne, y los críticos de BLM tuvieron un día de campo repugnante con los hallazgos del Departamento de Justicia.

Pero el mensaje principal de BLM es que Brown debería estar vivo: una mejor capacitación policial, un mejor marco social, más oportunidades educativas y económicas para las comunidades de color, menos animosidad entre los afroamericanos y las fuerzas del orden público, el fin del racismo incrustado en el conjunto El sistema de justicia penal, cualquiera o todos los cuales podrían haber resultado en un mejor resultado, aún resuena fuerte y claro.

Debido a que un segundo informe del Departamento de Justicia también encontró que el Departamento de Policía de Ferguson era un desastre, los policías frecuentemente abusaron de su autoridad en la comunidad y pisotearon los derechos civiles de los residentes negros. Una tragedia por todas partes.

"Lo primero que Black Lives Matter tuvo que hacer fue recordarle a la gente que el racismo existía en este país porque cuando teníamos a Obama la gente pensaba que éramos postraciales", dijo Cullors al Times.

"Ese fue el debate. ¿Se acabó el racismo? Y muy rápidamente entendimos que no había terminado. Y luego el segundo fue hablar sobre el racismo anti-negro. Y luego creo que el siguiente paso para Black Lives Matter fue decidir, "¿Cuál era nuestro objetivo?"

Cullers, Garza y Tepeti fundaron BLM para dar a conocer que lo que le sucedió a Trayvon Martin fue un reflejo de los peligros que enfrentan las personas negras todos los días, no solo por parte de los policías, no solo por ser objetivos de discriminación puntual, sino simplemente por preocuparse negocio propio.

Trayvon se ocupaba del negocio de la vida, caminando hacia la casa de la prometida de su padre con un té helado y bolos del 7 al 11. Al igual que Tamir Rice, un niño de 12 años asesinado a tiros en 2014 por un policía de Cleveland que afirmó haber confundido la réplica del arma Airsoft del niño con un arma real. Al igual que Philando Castile, un hombre de Minneapolis asesinado a tiros en su automóvil en 2016 durante una parada de tráfico después de informarle al oficial que tenía su propia arma en el vehículo y trató de asegurarle que no la alcanzaría como su compañero y de 4 años vieja hija miraba con horror. Al igual que Ahmaud Arbery, un hombre de 25 años asesinado en febrero mientras corría cerca de Brunswick, Georgia, acorralado y disparado por un padre y un hijo que afirmaron que Arbery coincidía con la descripción de un sospechoso de robo en el área. Al igual que Breonna Taylor, una EMT de 26 años que fue asesinada a tiros en su cama en marzo por un agente de policía de Louisville, uno de los tres que irrumpió en su apartamento a la 1 de la madrugada, más tarde alegando que estaban ejecutando una orden de allanamiento relacionada con un sospechoso en un caso de drogas que ya había sido arrestado.

Y esos son solo algunos ejemplos de los casos que obtuvieron atención nacional. Eric Garner. Walter Scott Freddie Gray Sandra Bland. Charleston Nine, asesinado por el supremacista blanco Dylan Roof en su iglesia. La gente miraba y prestaba más atención, y las protestas continuaron. Pero la lista siguió creciendo.

La muerte de George Floyd

Luego, el 25 de mayo, un policía de Minneapolis, en el curso de arrestar a George Floyd, puso su rodilla en el cuello del hombre y la mantuvo allí durante 8 minutos y 46 segundos. Se sospechaba que Floyd, un padre de cinco hijos de 46 años, originario de Houston y conocido en su país de origen y en su comunidad adoptiva, intentaba aprobar un billete falsificado de 20

El video del teléfono celular ha mostrado a Floyd luchando por respirar, llamando a su difunta madre y expresándole miedo de que iba a morir. Otros dos policías ayudaron a contener a Floyd, y un cuarto estaba cerca. Se puede escuchar a las personas reunidas a su alrededor gritando a los policías que se detengan. Un espectador grita: "Se está muriendo. ¡Eres un rey que lo está matando!".

La escena recordaba escalofriantemente lo que le sucedió a Eric Garner en 2014. El hombre de 43 años murió después de que un oficial de policía de Nueva York lo puso en un estrangulamiento mientras intentaba arrestarlo por vender cigarrillos en la calle. Garner podía escuchar jadear "No puedo respirar" 11 veces. Ese policía permaneció en la fuerza hasta que lo despidieron en 2019.

La muerte de George Floyd fue declarada un homicidio y el ahora ex oficial de policía que estaba en el cuello de Floyd, Derek Chauvin, ha sido acusado de asesinato en segundo grado (subido desde tercer grado) y homicidio de homicidio involuntario de segundo grado. Los otros tres están acusados de ayudar e incitar a homicidios en segundo grado y ayudar e instigar a homicidios en segundo grado.

������ #ULTIMAHORA Derek Chauvin el policía de #Minnesota ( #EEUU ) que fue visto en un video ASESINANDO con la rodilla en el cuello de #GeorgeFloyd ha sido ARRESTADO este viernes informó el comisionado de Seguridad #JohnHarrington #BlackLivesMatters pic.twitter.com/E2VL25WqFH — Julio Cesar Bontemps (@BontempsCesar) May 29, 2020

Pero aunque los cuatro fueron despedidos rápidamente, Chauvin no fue arrestado hasta tres días después de que la gente saliera a las calles. Los otros hombres fueron acusados el 3 de junio. Mientras tanto, las calles siguen llenas de manifestantes en todo el país.

Y aunque todo sucedió antes, Opal Tometi tiene la sensación de que esta vez es diferente. Y no solo porque hasta hace poco ni siquiera se habría dado por sentado que estos policías perderían sus empleos.

Ella reconoce la tristeza, la indignación, la desesperación, la paciencia cada vez menor, pero las protestas que han tenido lugar desde la muerte de Floyd, primero en Minneapolis, luego en otras ciudades importantes de Estados Unidos, luego en equipos más pequeños y luego en otros países, parecen otra cosa.

"Creo absolutamente que a la gente le preocupa la brutalidad policial", dijo la semana pasada Tometi, una hija de inmigrantes nigerianos que creció en Phoenix. "Permítanme dejarlo absolutamente claro. Hemos estado luchando y abogando por detener una guerra contra las vidas de los negros. Y así es como lo vemos: esta es una guerra contra la vida de los negros".

Pero este momento sin precedentes también se debe en gran parte a la pandemia de COVID-19, que obligó a millones de personas a quedarse sin trabajo y puso de relieve las iniquidades inherentes a la sociedad estadounidense, e incluso el virus tuvo un efecto descomunal en comunidades negras y marrones.

La gente, o los partidarios de BLM al menos, entienden su problema actual con la policía, dijo Tometi.

"Pero yo diría", continuó, "que hay algo acerca de las condiciones económicas, además de la fuerza letal que vemos cada día, que hace que este momento se sienta diferente, donde las personas están haciendo diferentes tipos de demandas. Hacemos mucho de trabajo con el Movimiento por las vidas negras y una serie de organizaciones e individuos y diferentes líderes que forman parte de esa formación, y hemos estado pidiendo el desembolso de la policía, una moratoria en el alquiler, una moratoria en las hipotecas y servicios públicos. para que no se apaguen los servicios públicos de la gente: su luz, su agua y las necesidades básicas que tiene la gente.

"Por lo tanto, nuestras demandas también reflejan el hecho de que cuando comenzamos Black Lives Matter, no se trataba únicamente de la brutalidad policial y la ejecución extrajudicial. Ese fue un punto de chispa, pero fue muy intencional para nosotros hablar sobre la forma en que las vidas de los negros se acortan en todos los ámbitos. Puede hablar sobre la calidad de nuestra vida en términos de vivienda y educación y sistemas de atención médica y la pandemia y lo que estamos viendo allí. Entonces, para nosotros ha sido más integral que solo el sistema de justicia penal y la vigilancia. Es más grande que eso ".

Por ejemplo, cuando COVID-19 se declaró por primera vez una pandemia en marzo, Cullors se asoció con Reform LA Jails para organizar la liberación de tantos delincuentes no violentos, personas en espera de audiencias que no podían pagar la fianza, personas cercanas a su liberación fechas, etc., como sea posible, cárceles y prisiones preparadas para convertirse en potenciales focos de propagación del nuevo coronavirus.

"Los defensores en el terreno han estado desafiando el encarcelamiento masivo durante tanto tiempo, y ahora gran parte de lo que hemos estado pidiendo, antes de COVID-19, estamos viendo cómo sucede", dijo Cullors al New Yorker el mes pasado. "A nivel local, estatal y nacional, este es un momento en el que podemos transformar colectivamente la forma en que nuestro país se relaciona con los más vulnerables".

Todo para reflexionar, especialmente porque gran parte del activismo ruidoso, vocal, vívido y directo tiende a desarrollarse durante un cierto período de tiempo antes de disminuir, dejando a aquellos comprometidos a desenterrar la raíz de los problemas para trabajar en una solidaridad poco glamorosa. entre bastidores.

Naturalmente, la justicia para Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y George Floyd ha sido vengativa por parte de celebridades, personas influyentes y otros con plataformas que están ocupadas amplificando el mensaje BLM.

Pero hay razones para esperar que el impulso no solo para luchar contra el racismo, sino también para ser activamente antirracista, para proteger y levantar vidas negras, continúe, mucho después de que las protestas hayan cesado; mucho después de volver a publicar selfies de brunch de restaurantes reales; y mucho después de que empezamos a cansarnos porque, claro, hemos hecho algunas cosas, pero aún queda mucho por hacer.

Hay capítulos localizados de BLM en todo el país y en Canadá, aunque principalmente la forma en que funciona el grupo es la misma que lo hizo al principio, explicó Tometi.

"Terminamos viendo que hay puntos en común y tendencias en lo que está sucediendo con las diferentes fuerzas policiales u otros problemas", dijo. "Así que algunos capítulos están más enfocados en el sistema educativo. Algunos están más enfocados en trabajar con trabajadoras sexuales que son maltratadas. Por lo tanto, diferentes capítulos pueden abordar diferentes temas, pero existe esta línea a través de la valoración de la vida negra y la comprensión de que no somos un monolito pero siendo radicalmente inclusivo en términos de composición de capítulos ".

Por ejemplo, Black Lives Matter DC no mordió las palabras el viernes cuando el alcalde del Distrito de Columbia, Muriel Browder, bautizó un tramo de la calle 16 que conduce a la Plaza de la Vida Blanca de la Casa Blanca, empleados del Departamento de Obras Públicas de DC que pintaron "BLACK LIVES MATTER" "en el bloque en negrita letras amarillas.

"Hay personas que anhelan ser escuchadas y vistas, y que se reconozca su humanidad, y tuvimos la oportunidad de enviar ese mensaje alto y claro en una calle muy importante de nuestra ciudad", dijo Bowser en una conferencia de prensa. , según NBC News. "Y es ese mensaje, y ese mensaje es para el pueblo estadounidense, que Black Lives Matter, la humanidad negra importa, y nosotros como ciudad lo planteamos como parte de nuestros valores como ciudad".

"Esta es una distracción performativa de los cambios reales de política", disparó el capítulo DC de BLM en un tweet. "Bowser ha estado constantemente en el lado equivocado de la historia de BLMDC. Esto es para apaciguar a los liberales blancos mientras ignora nuestras demandas. Black Lives Matter significa desembolsar a la policía".

Hablando de distracciones, preguntando sobre el vandalismo y el saqueo que ha estado constantemente amenazando con robar el foco de atención de la misión en cuestión y todas las personas que están tratando de ayudar, Tometi reconoció que era una conversación complicada, pero que ella simplemente no "equipara el pérdida de vidas y pérdida de bienes ".

En general, la gente se siente alentada por lo que está viendo en estas manifestaciones de todo el mundo.

"Estoy realmente asombrado y conmovido por los miles, sino millones, de personas valientes que han tomado la decisión de ir a las calles. Estoy tan impresionado por ellos. Son tan valientes, y esas son las personas que nuestro país ha necesitado por tanto tiempo."

Sí, Black Lives Matter se enfoca en salvar y elevar vidas negras específicamente, no sólo sobre una base de incidente por incidente, sino a través de muchas vías de reforma, no solo esta semana o este mes o este año, sino durante todo el tiempo se necesita. Y en última instancia, eso es bueno para todos. Una sociedad más justa, equitativa y solidaria nos ayuda a todos.

"Se solidariza con la comunidad negra contra el racismo y la opresión sistémicos que se experimentan todos los días en Estados Unidos", dijo la red en un comunicado el 31 de mayo. "Se lo debemos a nuestro personal negro, talento, socios de producción y espectadores para exigir un cambio y responsabilidad. Guardar silencio es ser cómplice. #BlackLivesMatter ".