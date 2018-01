Como combatir la depresión según el consejo del científico Stephen Hawking

Stephen Hawking consejos para combatir la depresión

El popular físico teórico inglés Stephen Hawking dio un curioso consejo durante la conferencia sobre la depresión que pronunció en el Royal Institute de Londres.

"El mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como se dice. No son las prisiones eternas que se creía antes", afirmó el científico.

"Las cosas pueden salir de un agujero negro y, posiblemente, hacia otro universo. Así que, si ustedes sienten que están en un agujero negro, no se rindan. Hay una salida", concluyó.

Pero, ¿Qué tiene que ver con la depresión el físico y cosmólogo Stephen Hawking? Pues mucho, él a los 21 años fue diagnosticado con la enfermedad de la neurona motora y le dieron tan solo dos años de vida como máximo.

Es decir, solo viviría hasta los 23, eso sucedió en 1963, hoy Stephen Hawking tiene 76 años de edad.

Biografía

Stephen William Hawking, nació en Oxford el 8 de enero de 1942 es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico.

Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación 3 lo que se conoce hoy en día como radiación de Stephen Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking).

Stephen Hawking padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica que ha ido agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado y le ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz.

Los hijos de Stephen Hawking

Stephen Hawking ha estado casado en dos ocasiones y ha tenido tres hijos.

Stephen Hawking y su esposa

Películas, documentales y series

Los Secretos del Universo (BBC)

Una breve historia del tiempo (A Brief History of Time)

El universo de Stephen Hawking (Stephen Hawking's Universe)

La paradoja de Hawking - (Horizon (BBC TV series): The Hawking Paradox)55

Maestros de la ciencia ficción - Masters of Science Fiction)

Stephen Hawking: Master of the Universe

Superhero Movie le realiza una parodia en donde es interpretado por Robert Joy.

En el universo con Stephen Hawking - (Into The Universe with Stephen Hawking)56

Hawking (BBC) donde Stephen es interpretado por Benedict Cumberbatch (2004)

¿Dios creo realmente el universo? (Did God Create The Universe?) que fue el primer episodio de la serie de documentales de TV de la cadena Discovery Channel llamado Curiosity, siendo Stephen, presentador principal del episodio, y en el que explica las razones del porque, creer en la existencia de un dios creador del universo es un ejercicio inútil.57

The Big Bang Theory donde se interpreta brevemente a sí mismo en un capítulo (quinta temporada) y en otro solo se oye su voz (sexta temporada) 2012.

La teoría del todo Película basada en la vida de Stephen Hawking, centrándose en su amor, su vida personal y sobre todo la superación de su enfermedad. (2014)

La teoría del todo película biográfica centrada en Stephen Hawking

Frases de Stephen Hawking

Superando todas las expectativas, Stephen Hawking es un ejemplo de lucha. Por eso, hoy vamos a describirle alguns de sus grandes frases:

“Inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios.”

“Einstein se equivocaba diciendo que ‘Dios no juega a los dados con el universo’. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no sólo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos.”

“La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estas cabreado y quejándote.”

“La propiedad más notable del universo, es que ha dado lugar a las criaturas que pueden hacer preguntas.”

“Si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristobal Colón desembarcó en América. Y nada salió bien para los nativo americanos.”

“Las personas tranquilas y silenciosas, son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas.“