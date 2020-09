Cómo calcular científicamente la edad ‘humana’ de los perros

Seguramente has oído hablar de la regla de los siete años para calcular la edad equivalente humana de un perro, es decir, que un perro de un año equivale a 7 humanos, un perro de dos años 14. Sin embargo, esta regla, además de que no tiene ninguna base científica, claramente no funciona, pues, por ejemplo, mientras que un perro de un año ya ha alcanzado la madurez sexual y puede reproducirse, un niño de siete está todavía en la más tierna infancia.

Es por eso que en una versión más ‘refinada’ de esta regla sugiere que cada uno de los primeros dos años del perro corresponde a 12 años humanos, mientras que todos los años posteriores equivaldrían a cuatro, pero tampoco se corresponde mucho con la realidad de acuerdo a los científicos.

Edad de perros con humanos

Se ha desmentido sobre la teorias de "7 años humanos por uno canino"

Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego (EE.UU.) se puso manos a la obra y, basándose en investigaciones sobre envejecimiento, ideó una nueva y más compleja y precisa fórmula el año pasado. Para elaborarla, se tuvo en cuenta la epigenética, es decir, las modificaciones químicas que sufre el ADN de una persona y también en los perros a lo largo de la vida.

De esta manera, se tuvieron en cuenta enfermedades y dolencias que aparecen con el envejecimiento tanto en las personas como en los perros, el estilo de vida y que ambos conviven en los mismos entornos y reciben tratamientos médicos similares en donde se dio a conocer una lista de lo que probablemente se pueda tener una edad exacta con las de los humanos.

Edad humana que puede equivaler a la de un perro

TE PUEDE INTERESAR: Perritos abandonados por temor al Covid-19 mueren de hambre en Cancún

Los investigadores compararon los cambios en el ADN de los humanos y los de una especie en concreto el labrador retriever y tuvieron en cuenta que, razas aparte, los perros alcanzan la pubertad a los 10 meses, que mueren, mayoritariamente, antes de los 20 años y que, biológicamente, el primer año de un perro equivale a 31 humanos.