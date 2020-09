Cómo blindar WhatsApp: Aumenta la privacidad y protección de datos

En el verano de 2016, WhatsApp realizó un cambio sin precedentes. La empresa propiedad de Facebook activó el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada para proteger los datos de más de mil millones de personas que lo usaban, convirtiéndose, en el proceso, en el mensajero cifrado más grande del mundo. Desde entonces, el número de personas que lo utilizan ha aumentado a más de 2 mil millones.

El cambio radical en privacidad significa que nadie en Facebook puede leer o extraer datos del contenido de los mensajes que envía. Los únicos que pueden acceder a ellos son los dos teléfonos, que actúan como puntos finales en la configuración de cifrado, donde está instalada la aplicación. Para que el cifrado que protege sus mensajes sea decodificado, ambos dispositivos deben verificar e intercambiar códigos de seguridad a medida que se transfieren los mensajes.

El cifrado que usa WhatsApp fue desarrollado originalmente por Open Whisper Systems, el grupo detrás del rival de la aplicación de mensajería cifrada Signal. Aunque el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp protege sus comunicaciones, incluyendo archivos, imágenes y llamadas, eso no significa que el servicio sea tan privado como podría serlo de forma predeterminada. De hecho, cuando se trata de WhatsApp vs Signal, se recomienda este último para las personas que desean las opciones de máxima seguridad y privacidad.

Sin embargo, con más de un tercio del mundo usando WhatsApp, su popularidad no tiene rival y es posible que no puedas arrastrar a todos tus amigos, familiares y grupos a Signal. Si ese hito aún está lejos, aquí hay algunos consejos para hacer que WhatsApp sea lo más privado posible.

Datos que recopila WhatsApp

WhatsApp puede recopilar mucha más información sobre ti de lo que crees. Gran parte de lo que recopila es similar a cualquier otra aplicación y se puede encontrar en su política de privacidad pero la aplicación también es parte de la máquina de Facebook, y esta información se puede combinar con otros datos que proporciones a la red social y también a sus otros productos, como Instagram.

WhatsApp sabe tu número de teléfono de WhatsApp, la información del dispositivo (incluido el tipo de teléfono, el código de país móvil y el sistema operativo) y parte de tu información de uso (cuándo usaste WhatsApp por última vez, cuándo te registraste y con qué frecuencia envías mensajes) es compartido con otras empresas de Facebook.

Parte de este intercambio de datos ha sido controversial. En mayo de 2017, la UE impuso una multa de 94 millones de libras esterlinas a la empresa por combinar números de teléfono de WhatsApp con datos de Facebook después de que les dijo a los reguladores que no podía hacerlo fácilmente.

Cualquier intercambio de datos puede ser objeto de un mayor escrutinio en el futuro, ya que Facebook busca fusionar la infraestructura entre WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Sin embargo, vale la pena enfatizar que el contenido de los mensajes que envías no se comparte, ya que Facebook no tiene acceso a estos datos debido al cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Facebook comparte la información de sus redes sociales como WhatsApp e Instagram.

WhatsApp recopila más información sobre ti de la que compartes con Facebook.

La mayor parte son metadatos, que pueden ser reveladores sobre el comportamiento del usuario. La política de privacidad de la compañía dice que recopila información sobre cómo interactúas con otros en sus servicios (el tiempo, la frecuencia y la duración de las interacciones con otros), cierta información de diagnóstico sobre cuándo falla la aplicación y otra información, como cualquier estado que establezcas, funciones de grupo, tu foto de perfil y cuando estás en línea.

Además de eso, WhatsApp también puede recopilar información sobre el nivel de batería de tu teléfono, la intensidad de la señal y el operador de telefonía móvil. La información de ubicación, cuando la enciendes, también se recopila, y hay cookies que rastrean tu actividad dentro de las versiones de escritorio y web de la aplicación.

Desactivar las copias de seguridad en la nube

WhatsApp te permite hacer una copia de seguridad de tus chats y datos como una forma práctica de transferir toda tu información a un nuevo teléfono, aunque esto en realidad no funciona si estás pasando de iPhone a Android. Estas copias de seguridad funcionan almacenando tus datos en Google Drive o iCloud de Apple, según el sistema operativo que utilices.

WhatsApp quiere que hagas una copia de seguridad de tus datos; si no tienes la configuración activada, te pedirá que comiences a hacer una copia de seguridad cada pocos meses. Pero hay una muy buena razón por la que no deberías realizar una copia de seguridad de todo en la nube.

Las copias de seguridad de tus mensajes no están encriptadas correctamente.

Eso significa que si alguien más accede a ellos, los mensajes se pueden leer fácilmente. El proceso de alguna manera derrota el punto del cifrado inicial de extremo a extremo.

Por ejemplo, en una solicitud de aplicación de la ley a Google o Apple podrás verlos entregar los registros de chat respaldados y los mensajes revelados... y ha sucedido. En junio de 2018, se accedió a los mensajes de WhatsApp a través de una solicitud federal de datos de iCloud para el ex presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, que ahora es un delincuente convicto y está en confinamiento domiciliario cumpliendo una sentencia de siete años.

Las copias de seguridad no cifradas en WhatsApp han sido un problema durante años, y es algo que la empresa conoce. Algunos informes afirman que WhatsApp está probando copias de seguridad protegidas por contraseña, pero la empresa no las ha implementado ampliamente ni las ha anunciado oficialmente.

Activar autenticación de dos factores

Deberías utilizar la autenticación de dos factores tanto como sea posible; es aún más importante en las cuentas que contienen tu información personal confidencial, como fotos y mensajes. El método de seguridad implica agregar un paso adicional al proceso de iniciar sesión en una cuenta. En la mayoría de los casos, esto implica el uso de un código de seguridad generado por una aplicación, un código enviado por SMS o una clave de seguridad física. (El último de estos es la forma más segura de proteger sus cuentas con autenticación de dos factores).

Activar la autenticación de dos factores en WhatsApp es más seguro.

Usar WhatsApp es diferente a iniciar sesión en tu correo electrónico. Es probable que accedas a la aplicación varias veces al día por lo que ingresar un código de seguridad cada vez que esto sucede sería poco práctico y frustrante. Entonces, en cambio, la autenticación de dos factores de WhatsApp, que se puede activar a través del menú de configuración y luego al tocar la cuenta, usa un PIN.

WhatsApp le pedirá con regularidad que vuelva a ingresar el PIN de seis dígitos creados para acceder a la aplicación. No dice la frecuencia con la que ocurren estas indicaciones, pero son lo suficientemente irregulares como para no ser una barrera para usar tranquilamente la aplicación. El PIN también será requerido cada vez que se intentes agregar tu número a un nuevo teléfono o dispositivo. Cuando configuras el PIN, también existe la opción de agregar una dirección de correo electrónico que se puede usar para restablecer el código si lo olvidas.

Proteger información personal

Existen ataques de spam e ingeniería social de WhatsApp, diseñados para robar la información personal. Cada pocas semanas, circulará una nueva estafa donde los atacantes buscan comprometer las cuentas. WhatsApp incluso ha amenazado con emprender acciones legales contra quienes molesten a los usuarios con enormes cantidades de mensajes.

Hay algunos pasos que puedes seguir para limitar las formas en que las personas interactúan con tu cuenta. Todos estos se encuentran a través del menú de configuración, seguido de un toque en Cuenta y Privacidad. En la forma más simple, puedes desactivar los recibos de lectura, las dos marcas azules que muestran cuando alguien ha visto tu mensaje y ahora lo estás ocultando.

Los pasos que impiden que las personas te agreguen a grupos son más efectivos. En la configuración de Grupos, existe la opción de limitar quién puede agregarte a un grupo, de forma predeterminada, está configurado como "todos". Sin embargo, se puede cambiar a todos tus contactos, o excepto algunas personas a las que bloquees para que no lo hagan. Decidir limitar quién puede agregarte a grupos no significa que no puedas unirte a grupos cuando las personas no están en tus contactos. En cambio, las personas que quieran agregarte a grupos pueden solicitarlo a través de un mensaje separado.

También puedes desactivar quién puede ver tu foto de perfil, la sección Acerca de, el estado de WhatsApp y la hora en la que abriste la aplicación por última vez. Cuando estés en la configuración de privacidad, también debes verificar si estás compartiendo tu ubicación en vivo con alguien.

Ocultar la foto de perfil de WhatsApp

Si optas por el enfoque más privado, también vale la pena considerar qué información puedes filtrar a través de la pantalla de tu teléfono. Las notificaciones de mensajes nuevos pueden incluir el mensaje completo o solo parte de su contenido cuando aparecen en la pantalla. Si estas notificaciones tampoco se leen, cualquiera que levante tu dispositivo podrá leerlas sin tener que desbloquear el teléfono.

La configuración de notificaciones se encuentra fuera de la aplicación WhatsApp. Para cambiarlos, deberás ir a la configuración de iOS o Android y a las opciones de notificaciones, donde se pueden desactivar las vistas previas de los mensajes. Es probable que debas hacer esto para cada aplicación individualmente.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp Web: así es como puedes iniciar o cerrar sesión

Cambiarte de aplicación

Si está buscando más privacidad, cambiar las aplicaciones de mensajería es un gran cambio, pero podría valer la pena el tiempo y el esfuerzo. Como se mencionó anteriormente, la mejor opción que combina el cifrado de extremo a extremo con mayores niveles de privacidad es Signal. La aplicación te permite bloquearla y usar el reconocimiento facial o los sensores de huellas digitales para acceder a los mensajes, además, lestos pueden desaparecer después de un cierto período de tiempo y es posible desenfocar los rostros de las personas en fotos y videos.