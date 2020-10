¿Cómo agregar un recibo de luz a mi cuenta de CFE?

Registrar tu recibo de luz en una cuenta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) te permitirá visualizar e imprimir el recibo en caso de que por alguna razón no lo tengas a la mano o hayas extraviado el original.

Para ello, te decimos a continuación los pasos que debes realizar para agregar el recibo de luz a tu cuenta de CFE. Lo elemental es contar con un correo electrónico, ya que será lo primero que se te requerirá.

¿Cómo agregar un recibo de luz a mi cuenta de CFE?

Registra tu recibo de luz a tu cuenta de CFE

Primero deberás hacer tu Registro de Recibos CFE en la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad, donde deberás llenar cada uno de los campos que la página pide y después enviar los datos correspondientes a la plataforma oficial de la paraestatal.

Posteriormente deberás realizar la confirmación de tu registro accediendo con la cuenta recientemente creada con tu correo electrónico, y dar clic en “Confirmar cuenta”. Te abrirá una pestaña donde confirmarás el registro.

Una vez que lo confirmaste, deberás hacer clic en “Registro en Recibos CFE en Línea”, después en “Nuevo” para poder agregar el nuevo recibo de CFE.

En caso de que desees agregar un nuevo recibo, se debe configurar desde “Nombre del servicio”, donde escribirás el nombre de la persona que aparece en el recibo, iniciando con el o los apellidos de la persona.

También tendrás que ingresar el Número de servicio que se desea registrar. Es importante señalar que este proceso se debe hacer sin espacios.

¿Cómo agregar un recibo de luz a mi cuenta de CFE?

Finalmente, cuando nos aparezca la leyenda que nuestros recibos quedaron registrados, se deberá hacer clic en “Guardar” y “Cerrar cesión” para que se realicen los cambios correspondientes y después se muestren en nuestro recibo.

Es importante hacer este paso, ya que de no hacerlo, no se mostrará el recibo y no se podrá realizar la consulta ni verificar el registro.

Te puede interesar: CFE y su paso a la digitalización en sus trámites y servicios

Una vez que concluyas estos pasos, ya podrás consultar tu recibo de luz a través de la cuenta de CFE las veces que requieras.