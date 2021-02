¿Cómo afectará el arresto de Emma Coronel al Cártel de Sinaloa?

Recientemente en La Verdad Noticias te dimos a conocer el arresto de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquin “El Chapo” Guzmán acusada de cargos de narcotráfico. La detención de la ex reina de belleza dejó en jaque a todo el mundo, pero en especial al Cártel de Sinaloa, ¿por qué?, ¿qué repercusiones tendrá? Empecemos por conocer a la modelo estadounidense.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel actualmente tiene 31 años.

Emma Coronel, es la actual esposa del narcotraficante mexicano. La ex modelo se casó a los 17 años y su vida estuvo llena de lujos hasta el arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, en donde fue criticada y hasta buscada por las autoridades por su posible participación en el narcotráfico.

La modelo estadounidense nació en San Francisco, California, el 2 de julio de 1989. Creció en un pueblo de Sinaloa llamado La Angostura, por lo que es ciudadana mexicana y estadounidense. Inés Coronel Barrera e Inés Omar el padre y el hermano mayor de Emma respectivamente también están involucrados en la mafia.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Emma Coronel conoció al Chapo Guzmán en un baile cuando ella tenía 17 años y este 35. En 2007, después de reunirse con Guzmán Loera por primera vez, Coronel Aispuro ganó un concurso de belleza: el Festival local de Café y Guayaba en Canelas, Durango.

Emma Coronel al frente del Cártel de Sinaloa

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín el "Chapo" Guzmán

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), Emma Coronel, se convirtió en la “representante” de su marido al frente del Cártel de Sinaloa.

Eric S. McGuire, quien encabezó la investigación realizada contra la esposa del “El Chapo”, entre 2012 y 2014, declaró ante el FBI que la exreina de belleza transmitió mensajes a nombre de Guzmán Loera para que el Cártel continuara con sus actividades de narcotráfico.Dicho periodo coincide con los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“De 2012 a 2014 Coronel transmitió mensajes en nombre de Guzmán para promover actividades de narcotráfico mientras que Guzmán intentaba evitar la captura por parte de las autoridades mexicanas”, señala el documento adjunto al anuncio del Departamento de Justicia estadounidense a través del cual dio a conocer que este lunes la esposa del “Chapo” fue detenida en ese país, declaró MaGuise.

Emma Coronel sufrió por “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán

Según Infobae, Emma Coronel no mantuvo un bajo perfil como hubieran querido los miembros del Cártel de Sinaloa, su madre trató de hablar con ella porque el máximo líder de la organización, Ismael Zambada García, El Mayo, hizo saber su molestia; pero la esposa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no escuchó.

La reportera Anabel Hernández informó que la ex reina de Belleza terminó muy lastimada emocionalmente después del juicio a su esposo, estaba molesta y se sentía traicionada; tal como fue exhibido ante el mundo desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, en donde incluso escuchó estoica de los amoríos que tuvo “El Chapo” con tantas mujeres.

En uno de los relatos se dio a conocer el caso de Lucero Guadalupe Sánchez López, ex diputada de Sinaloa, quien visitó al narcotraficante en el penal del Altiplano (2015), pues era su amante y operadora desde 2011 a pesar que “El Chapo” estaba casado con Emma Coronel.

Emma Coronel como influencer

Emma Coronel. Foto: Instagram.

Tras el arresto de “El Chapo”, la modelo estadounidense no sólo concedió cada vez más entrevistas sino también hizo público su deseo por explotar la atención que había sobre ella, capricho que cumplió al retomar el modelaje y verificar su cuenta de Instagram donde ya era una influencer con decenas de perfiles falsos.

Emma Coronel sobre la línea de ropa que llevaría el nombre de su esposo, de alejarse del mundo criminal y trabajar como diseñadora de modas. Mientras tanto, compartía historias y TikToks para dar señales de vida a sus seguidores, a quienes presumía regalos o recomendaba marcas de maquillaje, joyería, entre otros.

En 2019, llegó a participar en un reality show en 2019, llamado “Cartel Crew”, que trataba sobre historias de familias de narcotraficantes. Tanto en la familia de Emma Coronel, como del lado de los Guzmán Loera, todo ese foco mediático encendió las alarmas y levantó molestias al más alto nivel de la organización.

Arresto de Emma Coronel cimbra el Cártel de Sinaloa

Primera foto de Emma Coronel en prisión.

La periodista Anabel Hernández relató que la Blanca Aispuro, madre de Emma Coronel trató de explicarle a su hija que eso no era visto de buena manera por los clanes del Cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de “El Chapo”. Se habla de que lo que se trataba de prevenir era que la ex modelo comenzara a revelar operaciones internas de la facción criminal.

“El Mayo Zambada estaba muy molesto con esta actitud desafiante de Emma Coronel y que trataban todos de entender cómo podrían contenerla para que no pasara lo que pasó: si Emma tal vez hubiera sido más cauta, más precavida, no hubiera viajado a EEUU y no la hubieran podido detener allá del modo como la arrestaron”, detalló la comunicadora.

Emma Coronel Aispuro también posee los datos más íntimos de sus hijastros, Los Chapitos, de la familia Zambada, sus cuentas, como de las operaciones que el grupo criminal ha realizado por décadas, ¿revelará todas sus operaciones? no lo sabemos aún. Lo que sí es seguro es que la esposa de “El Chapo” Guzmán será pieza clave en la investigación de las autoridades.

