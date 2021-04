Cómo Trump condujo a sus seguidores a realizar donaciones involuntarias

La campaña de Donald Trump 2020 está siendo acusada de engañar a sus seguidores para que hicieran donaciones por decenas de millones de dólares sin su consentimiento, según reveló una investigación de The New York Times.

Según el reporte, en los últimos dos meses de 2020 la campaña de Trump dio reembolsos por 64 millones de dólares a donantes que creyeron estar inscritos para una contribución única. En total fueron devueltos 122 millones de dólares.

El Times tuvo acceso a algunas de las víctimas del controvertido esquema del expresidente, entre quienes se encontraban pacientes con cáncer que se vieron impedidos para pagar sus facturas y alquileres debido a las donaciones que le daban a Trump sin saberlo.

Cómo comenzaron las “donaciones” en campaña de Trump

Trump se dirigía personalmente a sus seguidores llamándolos "patriotas" y pidiendo hasta 100 dólares por donación.

Al parecer, todas las víctimas coincidieron en que el problema comenzó cuando el sitio web de la campaña de Trump añadió una pequeña caja amarilla en su página de donaciones en marzo de 2020 que incluía una petición de hacer una “donación mensual recurrente”.

Pero el sitio verificaba la casilla de las donaciones de forma automática tan pronto como los seguidores ingresaban en el el portal. Para cancelar su inscripción mensual, los donantes tuvieron que desactivar la casilla manualmente.

Algunos meses después el portal de donaciones agregó una nueva casilla que aparecía marcada de forma previa. En esa ocasión, la caja amarilla dirigía automáticamente una contribución adicional en honor al cumpleaños de Trump en junio.

Cuando Biden había superado a la campaña de Trump por cerca de 150 millones de dólares en contribuciones, la casilla inicial previamente marcada cambió sin aviso la periodicidad de las donaciones de “mensuales” a “semanales”, según detalló el Times.

¿Cuánto dinero perdió Trump durante su presidencia?

Trump vio el valor de sus bienes raíces considerablemente reducida durante su mandato.

Eventos durante los cuatro años de la presidencia y el último año de la campaña de Trump, como la pandemia de coronavirus y el asalto al Capitolio, propiciaron que el republicano viera su fortuna reducida en unos 700 millones de dólares, según pudo enterarse La Verdad Noticias.

Siendo Trump un empresario de bienes raíces con negocios que incluyen hoteles, resorts, campos de golf y casinos, la caída en el turismo debido al COVID-19 fue fatal para sus finanzas, además de la mala imagen que dejó a los inversionistas el intento de insurrección en el Capitolio del 6 de enero después de un mitin de la campaña de Trump en Washington.

Los últimos días de su trayectoria como presidente de Estados Unidos quedaron marcados por el abandono de empresas y marcas que tenían acuerdos comerciales con Trump, como la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA) y el Deutsche Bank, que anunciaron el fin de sus relaciones con los negocios de Trump.

¿Cuál es el patrimonio neto de Trump?

Según expertos, alrededor del 75 por ciento de la fortuna de Trump está invertida en sus bienes raíces comerciales.

Consultando el índice de multimillonarios de Bloomberg, puede verse que la fortuna de Trump, que ascendía a 3.000 millones de dólares antes de ser presidente, se redujo a 2.300 millones. El dinero de Trump fue constantemente el centro de la atención durante su mandato, como el caso de la cantidad que pagó en impuestos entre 2016 y 2017.

Entre enero de 2016 y la primavera de 2017, temporada que coincide con la campaña de Trump por la presidencia, el informe de divulgación de sus finanzas públicas refiere que ganó entre 597.396.914 y 667.811.903 dólares. La mayor parte de su capital proviene de Trump Hotel Management & Licensing Business y Trump Product Licensing.

Antes de resultar electo presidente, la campaña de Trump recibió 66 millones de dólares del dinero de sus empresas, según los datos financieros del exmandatario publicados por Reuters. También invirtió en una flota de aviones por los que pagó más de 100 millones de dólares, según The New York Times.

En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a Trump que entregara sus declaraciones de impuestos y otros registros financieros a los fiscales de Nueva York. El magnate se ha negado a compartir los documentos sobre su fortuna, negocios e impuestos.

Así vive y gasta su fortuna la familia Trump

Los Trump gozan de riqueza y comodidades que inevitablemente rayan en la extravagancia.

Aunque los gastos de la campaña de Trump y la pérdida de la credibilidad han afectado sus bolsillos, siempre podrá contar con su familia. Según Business Insider, sus hijos adultos acumulan cientos de millones de dólares en sus haciendas, siendo la mayor de todas la de Ivanka Trump, quien tiene su propio negocio y junto a su esposo, Jared Kushner, suman unos 762 millones de dólares.

Eric Trump acumula entre 150 y 300 millones de dólares; Donald Trump Jr. posee unos 200 millones, mientras que Tiffany Trump reúne 600.000 dólares. Si se suman las cifras, la familia Trump supera los 4.000 millones de dólares netos.

Pero gran parte de ese volumen de dinero se distribuye entre viajes, escuelas, artículos de lujo y una flota de aviones a disposición de los Trump en cualquier momento. La familia posee también propiedades en varios ambientes exóticos, como su casa en una isla privada en San Martín, conocida como Le Chateau Des Palmiers, valorada en 13 millones de dólares.

También son propietarios de la mansión de 3.620 metros cuadrados Seven Springs, en Bedford, por la que pagaron 7.5 millones de dólares y que suelen utilizar para hacer escapadas familiares. Actualmente ronda los 24 millones de dólares.

Con todo ese dinero, resulta interesante pensar en cómo la campaña de Trump pudo haber abusado de la generosidad de sus donantes, quienes presentaron sendas denuncias por fraude tras verificar que el sitio web les estaba haciendo cobros no autorizados, según The New York Times.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.