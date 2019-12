Cómo Jack Landsmanas y Corporativo Kosmos prestan servicios en alta mar

Corporativo Kosmos, dirigido por el próspero empresario y filántropo Jack Landsmanas Stern, está haciendo del mundo un lugar mejor. Desde su inicio en la década de 1950, Corporativo Kosmos se ha convertido en el principal proveedor de servicios de alimentos de México.

El líder de la industria de servicios es conocido por el cambio positivo que ha tenido en los climas económicos, sociales y ambientales de México. La compañía habitualmente invierte y utiliza productos nacionales para sus servicios, ha creado miles de empleos en todo el país y es una de las pocas compañías que crece con éxito y mantiene la alta calidad de su producto.

Con fama nacional por sus esfuerzos en todo México, es fácil subestimar la influencia de Corporativo Kosmos fuera de los límites del país. En particular, su compromiso de proporcionar alimentos de alta calidad a ubicaciones en alta mar, al igual que lo hace a los establecimientos con base en tierra.

¿Cómo funciona algo así? Conozcamos al hombre a cargo de todo.

Un legado de liderazgo

Jack Landsmanas Stern (o Jack Landsmanas) nació para ser líder.

Su abuelo, Don Pablo Landsmanas, emigró de Lituania a México en 1959. Una vez allí, puso manos a la obra en la construcción de su propio negocio. Lo que comenzó como la carnicería La Modelo en la Ciudad de México más tarde se convirtió en el inmensamente popular Corporativo Kosmos.

Pablo Landsmanas no fue solo un emprendedor exitoso. Vivió su vida en torno a la pasión, la perseverancia y la filantropía. Y no quería quedarse solo con La Modelo. No quería limitar sus actividades a una tienda de ladrillo y cemento estilo "Ma y Pa". La intimidad fue genial, pero Pablo Landsmanas buscó intimidad a un nivel más amplio. Una empresa capaz de dejar su huella en todo México, todo mientras mantiene un entorno muy unido y, sobre todo, la alta calidad de su producto.

Logró un negocio de tal magnitud.

Ahora, Jack Landsmanas, el nieto de Pablo, tiene los reinados del Corporativo Kosmos. Ampliamente respetado por su compromiso similar con la filantropía y el servicio, Jack Landsmanas ha servido como un líder transformador para la empresa. Bajo su dirección, Corporativo Kosmos proporciona 800 toneladas de alimentos a más de 3 millones de residentes mexicanos.

Todos los días.

Además, Landsmanas creó la Fundación Pablo Landsmanas en 2016. Operando bajo el mantra "Para usted, para ellos, para México", la fundación a menudo se asocia con Corporativo Kosmos y ha capturado con éxito el altruismo de Don Pablo en beneficio de todos los residentes mexicanos actuales y futuros. Es seguro decir que el legado de Don Pablo está en buenas manos.

Expansión a los mares

2008 fue un año de gran crecimiento para Corporativo Kosmos. Como resultado de su arduo trabajo y servicio en todo México, se expandió a servicios de hotelería y catering para plataformas petroleras. Hasta 2019, donde su presencia marítima es profunda.

Aquí hay un hecho: México es una mina de oro petrolera. El 80% de su producción nacional se deriva de la perforación petrolera. ¿El desafío? Nada de esto se hace en tierra. Y con esta tarea complicada surge una gran necesidad de personas altamente especializadas. Además, cuando estas personas tienen que cumplir sus obligaciones en el medio del mar, deben realizar esfuerzos logísticos para que los trabajadores permanezcan seguros.

Entra Jack Landsmanas. Entra Corporativo Kosmos.

O Kol Tov, para ser más específico. Kol Tov es una empresa de servicios de alimentos con una historia de catering, comodidades y transporte de alimentos en alta mar. También es supervisado por Jack Landsmanas, con Corporativo Kosmos como la empresa matriz de Kol Tov.

Kol Tov tiene su sede en el puerto de la ciudad de Carmen. La ubicación es una cuestión de estrategia: el suministro principal de petróleo de México, denominado del Campeche Sound. Debido a esto, el puerto es el hogar de miles de trabajadores que viajan a Sound durante días para extraer petróleo. Y como resultado, estos trabajadores requieren alojamiento, comida, recreación y servicios de salud.

Los flotels (viviendas situadas sobre balsas o plataformas semisumergibles) se utilizan como alojamiento para los trabajadores. Estos entornos de vida únicos ofrecen cabañas personales, gimnasio e instalaciones recreativas, saunas, dos comedores (diseñados para albergar a casi 300 personas a la vez), áreas de oficina y una gran cocina de servicio.

Entonces, el trabajo de Kol Tov es facilitar las operaciones diarias de un flotel que opera desde el puerto de Carmen City. Su flotel actual es capaz de albergar a 700 personas (incluidos 100 trabajadores de servicio). Una tarea difícil, por decir lo menos.

Con el respaldo del Corporativo Kosmos y el liderazgo de Jack Landsmanas, Kol Tov ha liderado la carga durante la marea cuando se trata de la hospitalidad en alta mar.

Ahora, ¿cómo se ve operar un comedor en alta mar?

Operaciones marítimas

En primer lugar, es importante reiterar el compromiso de Jack Landsmanas con el control de calidad. Cualquier industria necesita una gestión eficaz y un sistema de controles y equilibrios, y nadie lo comprende mejor que Jack Landsmanas.

Sin embargo, lo que separa a Landsmanas (y realmente define su éxito como líder) es su compromiso con las personas. Cuando se trata de eso, comprende lo que muchos otros altos ejecutivos no logran: mientras dirige el barco Corporativo Kosmos, miles de personas ayudan a remar. Su equipo de líderes. Sus socios comerciales. Sus empleados. Todos impulsando Corporativo Kosmos hacia adelante cada día.

Cualquier proyecto, en tierra o en alta mar, comienza con la fuerza vital de la empresa: su equipo de empleados apasionados. Para Jack Landsmanas, esto es imprescindible. Encontrar personas apasionadas por construir un México mejor y brindarles la oportunidad de construir también mejores versiones de sí mismos.

Todos los empleados de Corporativo Kosmos (sin importar si están en Kol Tov u otras compañías bajo el paraguas de Corporativo Kosmos) tienen oportunidades de capacitación continua en el trabajo y desarrollo personal/profesional. Nuevamente, la gente como fuerza vital de una empresa. Jack Landsmanas entiende esto, que es lo que hace que facilitar algo como los servicios de comida en alta mar sea pan comido.

Bueno... casi. Así es como sucede:

1) Entrega

El primer paso es llevar la comida al flotel. Ya sean botes o vehículos terrestres, todos los buques de entrega están equipados con cámaras de refrigeración de alta tecnología para garantizar que los alimentos mantengan su calidad y, a su llegada, sean seguros para el consumo. Esto es necesario para mantener un estricto nivel de control de calidad, un nivel que separa a Jack Landsmanas y Corporativo Kosmos de sus competidores.

2) Cuidado en el sitio

Una vez que la comida ha sido entregada con éxito al flotel, es necesario asegurar el siguiente paso que es mantener la comida segura y consumible mientras está en el mar. El flotel operado por Jack Landsmanas y Kol Tov contiene 8 cámaras de preservación, 60 equipos diferentes para cocinar alimentos, cocinas de alimentos calientes y fríos, una cafetería y panadería, y 10 supermercados. ¡No hace falta decir que los trabajadores petroleros tienen muchas opciones para mantenerse saludables!

Además del cuidado de los alimentos, Kol Tov emplea solo los productos de limpieza más seguros y efectivos para garantizar que los muchos espacios del flotel permanezcan desinfectados.

3) Con visión de futuro

No hay excursiones de un día en el flotel, por lo que se necesita una planificación adecuada. Por lo general, se realiza un inventario estándar durante al menos 30 días en el mar. Se deben hacer cálculos más largos y nuevos. Los involucrados en este proceso también están muy involucrados en la entrega de bienes y suministros, ya que los dos procedimientos tienden a ir de la mano. El esfuerzo por suministrar un flotel para su operación es ciertamente un trabajo de cubierta práctico.

4) Personal de desarrollo

Los esfuerzos de Jack Landsmanas no se detienen en el simple suministro de alimentos. Trabaja activamente para combatir la desnutrición en todo México. El objetivo no es solo entregar 800 toneladas de alimentos cada día a los ciudadanos de México, es entregar alimentos saludables en todo el país.

Esta misma filosofía impregna las iniciativas marítimas de Corporativo Kosmos. Kol Tov contrata específicamente a chefs y nutricionistas que pueden desarrollar planes de comidas adecuados para los trabajadores de la plataforma petrolera en función del trabajo que realizan cada día. En otras palabras, ¿cómo se puede alimentar a estos trabajadores con comidas ricas en nutrientes que se correlacionan con el trabajo a menudo extenuante que realizan?

Los mismos chefs y nutricionistas que desarrollan estos planes también tienen las oportunidades que se ofrecen a otros empleados de Corporativo Kosmos: asistir a capacitaciones, talleres y seminarios orientados a mejorar el oficio. Con estas oportunidades, los menús a bordo del flotel Kol Tov cambian constantemente para proporcionar variedad, diversidad y creatividad en lo que se sirve.

Sé tú el cambio que quieres ver

A través de sus continuos esfuerzos y los de sus empleados talentosos y de mentalidad social, Corporativo Kosmos continúa haciendo muchas cosas de manera extraordinaria.

En tierra, fuera de tierra, a través de tierra, por tierra, Corporativo Kosmos está haciendo la diferencia. Con más de cincuenta años de experiencia y un compromiso profundamente arraigado para crear un cambio social y construir un México mejor, la visión de Don Pablo Landsmanas sigue viva gracias a las acciones de su nieto, Jack Landsmanas Stern, y su profundo grupo de empleados talentosos.

En todo México, las personas sienten el impacto del nombre Landsmanas y la pasión de la industria de Corporativo Kosmos, su alto nivel de creatividad y su filantropía ferviente.

Corporativo Kosmos está en un buen lugar. A través de sus prácticas e iniciativas, seguirá colocando a México en un lugar cada vez mejor.

