Commander, el cachorro de Biden, estará junto a la primera dama en el Super Bowl 2022

Es bien conocido que el presidente de EEUU tiene sus propias mascotas, es por ello que durante la transmisión del Super Bowl 2022, Commander, el cachorro de Biden estará junto a la primera dama, Jill Biden.

Commander, es la mascota del Presidente de Estados Unidos, el cual es un joven pastor alemán de largas orejas.

El cachorro que retoza en los jardines del número 1600 de la Avenida de Pennsylvania, formará parte de un mensaje que dará la Jill Biden, sobre el amor de las mascotas durante la transmisión del domingo de "Puppy Bowl XVIII" en Animal Planet.

"Hola. Soy Jill Biden, aquí en la Casa Blanca con nuestro nuevo cachorro Commander”, se le puede escuchar decir a la primera dama en el video de Puppy Bowl XVIII: "Sabes, el Día de San Valentín es una de mis fiestas favoritas porque se trata de amor".

"Lo maravilloso de tener mascotas es que nos brindan amor incondicional, alegría y consuelo todos los días… Todos nosotros les deseamos un muy feliz día de San Valentín".

Este año, la programación del fin de semana de Puppy Bowl antes del gran juego también se centrará en el amor con especiales como Inside the Bowl, Where Are They Now y From Puppy Bowl with Love. Los programas destacan los momentos más cariñosos y entrañables de los 18 años de historia de Puppy Bowl.

En 2021 la Primera Dama de EEUU filmó un anuncio de servicio público.

El año pasado, Jill Biden filmó un anuncio de servicio público centrado en el uso de mascarillas en la pandemia, pero el que saldrá al aire durante el Puppy Bowl XVII en nuevo y en donde estará rodeada por los pastores alemanes de la familia, Champ and Major.

Aunque, Champ murió el año pasado; Major ahora vive en Delaware después de comportarse agresivamente en la Casa Blanca, como se recordará en La Verdad Noticias, los Biden dieron la bienvenida recientemente a un gato llamado Willow a la Casa Blanca.

