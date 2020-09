Comer al aire libre en un Restaurante ¿Es seguro para no contraer Covid-19?

¿Es seguro comer al aire libre en un restaurante? Foto:El Universal

Según un informe publicado por Yelp en julio, casi 16.000 restaurantes han cerrado permanentemente durante la pandemia desde marzo de 2020. Ahora los establecimientos se ven en la necesidad de ofrecer sus alimentos al aire libre como medida de precaución ante el Covid- 19, pero, ¿Es seguro?

Con el número de días cálidos que quedan en el año disminuyendo rápidamente, particularmente en el noreste, los dueños de restaurantes están pensando críticamente sobre lo que pueden hacer para permanecer abiertos y no unirse a la lista de restaurantes que lamentablemente ahora están cerrados para siempre.

La decisión de aguantar las bajas temperaturas al aire libre, mudarse al interior o no comer en los establecimientos de comida, depende en gran medida de los comensales. Todavía hay preguntas sobre cuán seguro es realmente comer en interiores, incluso con mesas espaciadas a seis pies de distancia.

Datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) encontraron que las personas que dieron positivo por COVID-19 tenían dos veces más probabilidades de haber comido fuera que las personas que dieron negativo.

Es posible que estos nuevos datos indiquen que la práctica de comer fuera de casa en restaurantes conlleva un riesgo adicional, y sabemos que conlleva algún riesgo. También podría hablar del hecho de que partes de los EE. UU. Donde se come fuera de casa y es común también son áreas donde hay otras prácticas que están propagando COVID-19. Agrega que estas áreas pueden ser lugares donde las personas generalmente no usan máscaras o también toman otras precauciones. En otras palabras, aún no se ha identificado exactamente por qué más personas que han comido fuera han dado positivo por COVID-19.

Si desea comer fuera, el Dr. Desai dice que la forma más segura de hacerlo es comer afuera sentado en una mesa que no esté llena de gente o sentarse adentro lejos de otros comensales y no quedarse allí por un período prolongado de tiempo.

Pero dice que comprar comida para llevar es una forma aún más segura de salir a comer. La comida para llevar es mucho menos riesgosa porque es probable que lleve la comida a su casa para comerla en lugar de comerla en un espacio con otras personas. Todavía hay algunos riesgos mínimos en el momento de recoger la comida, pero eso es mucho menos riesgoso que comer en un restaurante.