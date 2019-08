Colombia prohibe consumo de drogas en parques y cerca de colegios

Colombia aprobó una insólita ley con el fin de regular el consumo de estupefacientes y sustancias psicoactivas en el espacio público, sobre todo el parques y áreas cerca de los colegios, así lo dio a conocer el Senado en su último debate sobre la regulación de dicha ley.

Esto luego que se presentará un fallo en la Corte Constitucional a principios de julio, el cual despenalizó el consumo en espacio pública y prohibición general, por lo que convirtió a Colombia en el segundo país en Latinoamérica en permitir el consumo de drogas.

Lo anterior eliminó dos prohibiciones señaladas en el Código de Policía frente al consumo de drogas, el cual dejó un vacío jurídico en el consumo de drogas, mismo que se pretendió subsanar con esta nueva ley.

La iniciativa busca sancionar a los consumidores y prohibir rotundamente el porte o consumo incluso de la dosis personal.

La propuesta fue realizad por el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara el cual busca delimitar perímetros para la restricción del porte y consumo.

Por lo anterior, el senador afirmó que lo que se busca no es revivir la penalización de las drogas, el bucal quedó eliminada con la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, sino que esa tener controles claros para evitar que las drogas se vendan en los colegios y estos llegan a afectar a la juventud.

“Se necesita una reglamentación clara por parte de las autoridades locales y no mediante la criminalización del consumo de droga. No se puede penalizar un problema de salud pública que afecta mayoritariamente a personas jóvenes, que no han contado en su mayoría con oportunidades en la vida”, indicó.

Cabe señalar que la nueva ley permite la aprehensión para el traslado de la persona que sea sorprendido consumiendo o portando en cercanías a colegios o parques.