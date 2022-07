Cohete de China cae sin control sobre la Tierra; podría pasar por México

El pasado 24 de julio, China lanzó el cohete Long March 5B con un nuevo módulo para la estación espacial Tiangong, pero ahora el propulsor está a punto de reingresar a la Tierra y está cayendo de forma descontrolada, por lo que puede cruzar por varias áreas pobladas y convertirse en un problema de seguridad aérea, especialmente para las zonas por donde podría pasar, incluyendo a México.

Según Aerospace Corporation, que se dedica a analizar las trayectorias de estos grandes aparatos que caen sobre la Tierra, se estima que el cohete reingrese en una ventana que se abrirá a partir de la 1:05 pm hora de México del sábado 30 de julio y la cual durará hasta siete horas después.

La compañía reveló que entre las posibles trayectorias por donde podría pasar el cohete incluyen a Estados Unidos y a México, especialmente en algunas de sus zonas costeras.

El cohete lanzado por China alcanzó la órbita

Se espera que el cohete reingrese a la tierra este sábado 30 de julio

No es común ver reingresos descontrolados de este tamaño, pero por lo general la primera estada de un cohete y sus impulsores auxiliares no están diseñados para alcanzar la órbita, sin embargo en este evento la primera etapa del cohete si alcanzó la órbita, por lo que ya no se podía controlar por donde volvería a entrar.

Por lo general estos cohetes se apuntan a una región despoblada en el océano, donde sus desechos no dañen a nadie. Por lo general entre el 20 y el 40% de la masa de un objeto grande como el del Long March 5B sobrevive al reingreso y llega a la superficie.

Para este propulsor, se estima que reingresen a la Tierra entre cinco y nueve toneladas métricas, que constarían de tanques y componentes de motor.

Te puede interesar: China ordena el encierro de 51 millones de personas tras brote de COVID-19

¿Cuándo fue lanzado el cohete Long March 5B y con qué objetivo?

El cohete fue lanzado el 24 de julio

El pasado domingo 24 de julio, a las 06:22 UTC, despegó desde el Centro de Lanzamiento de Wenchang, el cohete Larga Marcha 5B (Long March 5B, Chang Zheng-5B o CZ-5B). Su objetivo fue colocar en órbita con éxito el nuevo módulo laboratorio Wentian de la Estación Espacial China.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram