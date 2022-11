Cocodrilo devoró a un niño de 8 años, las autoridades están buscando al reptil

En Costa Rica un cocodrilo devoró a un niño de 8 años, los hechos narrados por La Verdad Noticias ocurrieron hace dos semanas y desde entonces las autoridades están buscando al reptil, según el Ministerio de Seguridad Pública.

El reporte indica que el menor fue atacado por un cocodrilo cuando se encontraba pescando con su familia en el sector de Matina, en la provincia de Limón, 180 kilómetros al este de la capital costarricense.

Por su parte, Julio Otero y su esposa Margini Fernández Flores, padres del niño, piden a las autoridades encontrar al animal y sacrificarlo para poder darle cristiana sepultura al menor.

Existe la hipótesis que sobre el hecho que un cocodrilo devoró a un niño de 8 años, pudo llevarlo a su madriguera.

Tatiana Díaz, directora regional de Cruz Roja Limón, dijo: “Una hipótesis es que el animal se llevó al niño a la madriguera o cueva y hay madrigueras y cuevas pero no sabemos cuál de todas es, hemos tratado de abarcar y visualizar algunas, hemos implementado un gancho con una tira para ver si jala algo, pero sin resultado alguno”.

El problema que presentó Díaz fue que no se sabe cuál es la cueva no cuál cocodrilo porque son varios, “es muy complicado enfocarse en un solo punto, sabemos que hay cocodrilos y madrigueras pero no tenemos una noción o un patrón donde trabajar fijamente”.

La falta de pistas y evidencias determinará si los rescatistas permanecen en la zona o dan por terminados los trabajos de rescate, pero por ahora no encuentran un patrón de trabajo, o un indicio que les permita seguir un rastreo de dónde deben buscar.

¿Cómo un cocodrilo atrapó y devoró a un niño?

El cocodrilo se lanzó de manera sorpresiva sobre el niño y se lo llevó.

Julio Otero, el papá del niño, contó le reveló al diario La Nación de Costa Rica que su esposa estaba junto a sus cinco hijos cerca del cauce en una parte seca y de manera sorpresiva el animal se lanzó contra el pequeño. Margini intentó liberarlo, no pudo.

Cuando el cocodrilo devoró a un niño Otero dijo: “Lo más duro para mi esposa fue ver al cocodrilo flotar con el cuerpo de mi hijo”.

El padre de la víctima del cocodrilo dijo que su hijo era alumno de tercer grado en Matina y que soñaba con ser “un gran ingeniero o un gran médico”. En el momento del ataque, el niño se encontraba en un punto donde el agua le llegaba debajo de sus rodillas.

La presencia de cocodrilos en ríos costarricenses, son un atractivo turístico en zonas controladas, sin embargo también se registran ataques a personas en áreas como Tárcoles, Sarapiquí y Limón, lamentablemente en este caso el cocodrilo devoró a un niño de 8 años.

