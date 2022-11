Cocodrilo caza a un hombre que nadaba en un río de la India

No es la primera vez que se vive el terror en la India debido al ataque de un cocodrilo, pero en esta ocasión, habitantes cercanos al Río Kali, ubicado en el Distrito indio de Uttara Kannada, reportaron durante este jueves haber visto cómo un hombre era arrastrado bajo el agua por este reptil.

Hecho que sin duda alguna, les ha causado temor e incertidumbre, sobre todo porque en los últimos meses han notificado la presencia de varios de estos reptiles entrando inclusive a áreas habitadas.

Lo curioso de este caso en particular, es que a pesar de que varios pobladores afirman haber presenciado los hechos, el cuerpo no fue hallado, razón por la que no se sabe si la víctima sobrevivió o no al ataque. Por otro lado, según medios locales, tampoco se ha denunciado la desaparición de alguna persona en el Distrito de Uttara Kannada.

¿Qué es lo que dicen los testigos sobre el ataque del cocodrilo?

Tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, según las autoridades, los lugareños lograron ver cómo el cocodrilo atacaba y arrastraba al hombre que se encontraba nadando. Cabe mencionar que en lo que va del año, ya hubo entre 3 a 4 muertes por ataque de cocodrilo en el Río Kali.

"Vivimos con un miedo constante. La seguridad de los niños también está en peligro". - Habitantes.

Es por eso que en el mismo departamento forestal local colocó páneles de precaución para que los visitantes puedan estar advertidos.

¿Cómo sobrevivir al ataque de un cocodrilo?

Antes que nada, siempre debes de estar informado sobre el lugar al que vas a visitar, es decir que si sabes que se han avistado cocodrilos, debes de mantener una cierta distancia y precaución, del mismo modo, debes de estar calmado y esperar a tener un poco de suerte. Si te encuentras con uno, aléjate lo más pronto posible y si ya está muy cerca, pícale los ojos y sal corriendo.

