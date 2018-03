Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Cochino! Médico se masturba frente a una paciente Un médico del Centro de Salud de Guijuelo, en España, fue captado cuando se masturbaba en su consultorio frente a una paciente, lo que le costó que fuera suspendido de su trabajo. Ante esto, la Consejería de Sanidad de Castilla y León informó que el doctor fue suspendido luego de que la mujer denunciara el acoso ante la Guardia Civil y presentara el video en donde documenta el acto ocurrido este martes en dicho hospital. De acuerdo con el periódico El Confidencial, la joven indicó que acudió al centro de salud por un fuerte dolor de espalda, y tras pasar a consulta, el médico le rozó la espalda con sus partes íntimas, algo que le recriminó sin obtener respuesta. Minutos después, mientras la enfermera preparaba unas inyecciones, el hombre se masturbó por debajo de la mesa, por lo que ella decidió grabar el acto, mismo que difundió en redes sociales. La Guardia Civil informó que abrió una investigación para aclarar los hechos, mientras que la Junta ha apartado al médico para que no pueda seguir atendiendo a pacientes a la espera de que culmine la investigación. En redes sociales, la mujer explicó que decidió grabar al médico para denunciar esta situación y que no pueda volver a ejercer la profesión, pues "no te mereces ese uniforme".

