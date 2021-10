Clérigo musulmán dice que los hombres sin barba no se distinguen de las mujeres

La barba es un elemento importante para la masculinidad entre los hombres musulmanes, y para un predicador islámico turco el hecho de que un varón no se deje crecer el vello facial puede significar “estar poseído por pensamientos indecentes”.

El orador Murat Bayaral habló en un programa de televisión sobre los hombres que no se dejan la barba para dejar en claro que no son mujeres, especialmente si estos se dejan el cabello largo.

“Los hombres deberían dejarse crecer la barba. Una de las partes del cuerpo que separan a los hombres de las mujeres es la barba”, dijo Bayaral citado por Daily Mail.

“Por ejemplo, si ves a un hombre con el pelo largo desde lejos, puedes pensar que es una mujer si no tiene barba. Porque hoy en día las mujeres y los hombres visten de manera similar”, señaló.

Critican al predicador

Las palabras de Bayaral han sido replicadas en medios de comunicación.

Si bien muchos se rieron de los comentarios de Bayaral, Newsweek profundizó un poco más en el sentimiento. A pesar de llamar al predicador una "figura marginal" con poca influencia, Magdalena Kirchner, miembro del Centro de Política de Estambul en Turquía, señaló que sus comentarios son parte de un esquema más amplio.

Kirchner afirmó que comentarios como el de Bayaral muestran una presión constante del gobierno turco en un intento de influir en "la presión de abajo hacia arriba contra una forma de vida [secular] sin tener que imponer restricciones legales".

Significado de la barba para los musulmanes

La barba es un aspecto imprescindible para los musulmanes más ortodoxos.

En el Islam, la barba de los hombres puede considerarse un símbolo de devoción. Se cree que el profeta Mahoma tenía una tupida barba y por eso se trata de emularlo, como máximo representante de Alá sobre la Tierra.

No obstante, los clérigos más moderados insisten en que no hay nada en el Corán que indique que se debe dejar crecer el pelo en la cara y que no hay necesidad de hacerlo.

Recientemente en La Verdad Noticias te compartimos la noticia de que los talibanes prohibieron a los peluqueros afganos tocar la barba de los hombres en la provincia de Helmand, debido a que esto supuestamente viola la ley islámica.

