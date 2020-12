Claves para entender el sueldo del CEO de Mercado Libre (NASDAQ:MELI)

En este artículo de La Verdad Noticias se reflexionará sobre la compensación pagada a Marcos Eduardo Galperín, quien se ha desempeñado como CEO de MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) desde 1999. Este análisis también evaluará la idoneidad de la compensación del CEO al tomar en cuenta las ganancias y los rendimientos para los accionistas de la compañia.

¿Cómo se compara la compensación total de Marcos Eduardo Galperín con otras empresas del sector?

Datos de Simply Wall St indican que MercadoLibre, Inc. tiene una capitalización de mercado de US $84 mil millones, y la compensación anual total del CEO se informó como US $11 millones para el año hasta diciembre de 2019. Eso es un aumento notable del 32% con respecto al año pasado. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es más bajo, 507,000 dólares.

A modo de comparación, otras empresas de la industria con capitalizaciones de mercado superiores a US $8.0 mil millones, reportaron una compensación total media del CEO de US $1.9 millones. En consecuencia, el análisis revela que MercadoLibre, Inc. paga a Marcos Eduardo Galperín por encima de la mediana de la industria.

Cuánto gana el CEO de Mercado Libre Componente 2019 2018 Proporcion (2019) Salario US$507k US$553k 4% Otros US$11m US$8.1m 96% Compensación total US$11m US$8.7m 100%

Hablando a nivel industrial, casi el 24% de la compensación total representa un salario, mientras que el 76% restante es otra remuneración. Un salario alto suele ser una obviedad cuando se trata de atraer a los mejores ejecutivos, pero Mercado Libre le pagó a Marcos Eduardo Galperín un salario nominal al CEO durante los últimos 12 meses, en lugar de centrarse en la compensación no salarial. Si la compensación no salarial domina el salario total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado al desempeño de la empresa de ecommerce.

Crecimiento de Mercado Libre, Inc.

Durante los últimos tres años, MercadoLibre, Inc. ha reducido sus ganancias por acción en un 68% anual. Logró un crecimiento de ingresos del 62% durante el último año.

Los inversores desconfiarían un poco de las empresas que tienen un BPA más bajo. Pero, por otro lado, el crecimiento de los ingresos es fuerte, lo que sugiere un futuro mejor. En conclusión, todavía no podemos formarnos una opinión sólida sobre el desempeño comercial; pero vale la pena verlo.

¿Ha sido MercadoLibre, Inc. una buena inversión?

La mayoría de los accionistas probablemente estarían satisfechos con MercadoLibre, Inc. por proporcionar un rendimiento total del 437% durante tres años. Por lo tanto, es posible que no se preocupen en absoluto si al CEO se le paga más de lo normal para empresas del mismo tamaño.

Conclusiones

Mercado Libre utiliza principalmente beneficios no salariales para recompensar a su CEO. Como mencionamos anteriormente, MercadoLibre, Inc. actualmente paga a su CEO más que el salario medio de los CEO de empresas que pertenecen a la misma industria y con capitalizaciones de mercado similares. Pero Mercado Libre está aumentando sus ingresos y la rentabilidad total para los accionistas también ha sido satisfactoria durante los últimos tres años. Lamentablemente, el crecimiento de EPS no siguió su ejemplo, permaneciendo durante este tiempo. A fin de cuentas, aunque el crecimiento de EPS hubiera sido bueno, los rendimientos positivos de los inversores y el crecimiento de los ingresos nos llevan a creer que Marcos está bien pagado.

La compensación del CEO es un área importante a la que debe prestar atención, pero también debemos prestar atención a otros atributos de la empresa. Por supuesto, puedes encontrar una inversión fantástica si miras un conjunto diferente de acciones.