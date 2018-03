Ciudad texana decide eliminar el inglés como su lengua oficial

Agencias / Diario La Verdad Texas La ciudad texana de Farmers Branch ya no tiene el inglés como su lengua oficial: su Consejo Municipal votó el martes pasado a favor de revocar una ordenanza de 2006 que lo decretaba como tal, informa el portal web de noticias Dallas News. El alcalde de la población, Robert Dye, considera esta medida como "un mensaje de inclusión y bienvenida a nuestra ciudad a cualquier persona, sin importar el idioma que hable". Dye ha explicado que la decisión de eliminar el estatus oficial del inglés "es una celebración de nuestra diversidad". Farmers Branch es una pequeña localidad a una veintena de kilómetros al noroeste de Dallas. La ciudad tiene poco más de 30.000 habitantes, casi la mitad de los cuales son de origen hispano. El reglamento anterior estableció en 2006 que todos los negocios de la ciudad debían usar el inglés. La ordenanza argumentó que "el uso de una lengua común elimina las barreras de la incomprensión". El documento seguía las directrices de organizaciones como Official English o English Only, que abogan por otorgar al inglés el estatus de lengua oficial. La ley de EE.UU. no establece ningún idioma oficial a nivel federal. Si embargo, documentos legales fundamentales como la Constitución del país están escritos en ese idioma. Numerosos gobiernos locales y 31 estados, como California o Florida, consideran el inglés como su lengua oficial.

