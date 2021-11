Ciudad de California se dice 'república constitucional' para evitar reglas COVID

Una ciudad del norte de California se ha declarado a sí misma una "república constitucional" en respuesta a las restricciones de salud de COVID-19 impuestas por el gobernador, en la última señal de conflicto entre el gobierno del estado y sus regiones rurales y conservadoras.

El consejo de la ciudad de Oroville, ubicado en la base de las estribaciones de Sierra Nevada a unas 90 millas de la capital de Sacramento, adoptó una resolución esta semana que indica que se opondría a las órdenes estatales y federales que considere una extralimitación del gobierno.

Los líderes de Oroville dijeron que la designación era una forma de afirmar los valores de la ciudad y rechazar las reglas estatales con las que no está de acuerdo, aunque un experto legal dijo que la designación era simplemente un gesto y no otorgaba a la ciudad ninguna autoridad nueva.

Han existido tensiones a lo largo de la pandemia entre el norte rural y el liderazgo de California, que ha estado entre los primeros en implementar cierres, mandatos de mascarillas y requisitos de vacunación.

Oroville se ha vuelto la primera ciudad en declararse una 'república constitucional' con tal de evitar los mandatos estatales y federales contra el COVID-19.

En el condado de Butte, la feroz oposición a los cierres de escuelas y cierres de escuelas de Covid impulsó el apoyo para destituir al gobernador del estado, Gavin Newsom, con el 51% de los votantes en el condado respaldando el esfuerzo finalmente fallido.

Sin embargo, las políticas de Newsom parecen haber funcionado y el estado tuvo la tasa de infección por Covid más baja en los Estados Unidos el mes pasado.

Ciudad de California con historial de desobediencia de mandatos COVID-19

El año pasado, Oroville se negó a hacer cumplir los requisitos estatales que prohíben comer en el interior. El condado de Butte, California donde se encuentra Oroville, se negó a recomendar un mandato de máscara a principios de este otoño, incluso cuando los casos aumentaron y un centro médico local informó haber tratado a más pacientes que en cualquier otro momento durante la pandemia.

Antes de aprobar la resolución, los miembros del consejo argumentaron que estaban tomando una posición y abogando por que los residentes tomaran sus propias decisiones de salud.

“Les aseguro a todos que se pensó mucho en cada parte de esto”, dijo el alcalde de la ciudad, Chuck Reynolds. "Nadie ha arrojado algo a la tribuna".

Pero la declaración de la ciudad no la protege de seguir las leyes federales y estatales, dijo Lisa Pruitt, experta en derecho rural de la Universidad de California en Davis, quien dijo que no estaba claro qué significaba la designación.

“Un municipio no puede declararse unilateralmente no sujeto a las leyes del estado de California”, dijo Pruitt. "Sea lo que sea lo que quieran decir con república constitucional, no se puede decir un hocus pocus y hacer que suceda".

Los líderes de la ciudad de 20,000 habitantes dicen que la resolución es un esfuerzo para hacer retroceder al gobierno estatal y afirmar los valores y el compromiso de la ciudad con la constitución.

Oroville redactó su resolución desde cero después de no encontrar ningún ejemplo de otras ciudades con resoluciones similares, dijo Scott Thomson, vicealcalde de la ciudad.

“Lo propuse después de 18 meses de mandatos ejecutivos cada vez más intrusivos y lo que sentí que era una extralimitación excesiva por parte de nuestro gobierno”, dijo Thomson. “Después del retiro fallido en California, nuestro gobernador estatal parece [estar] alborotado y los mandatos se están volviendo más intrusivos. Ahora va tras nuestros niños y escuelas ".

La mayoría de los oradores en la reunión del consejo de la ciudad de Oroville expresaron su apoyo a su resolución, aplaudiendo su presentación y llamando a los miembros del consejo "héroes", y varios citaron específicamente el requisito estatal de vacunas para los escolares.

“Esperamos que convertirnos en una ciudad república constitucional sea el mejor paso para recuperar y mantener nuestros derechos inalienables protegidos por la constitución de los Estados Unidos.

¿Qué quedará si no tenemos eso? si no tenemos autonomía corporal? " dijo un orador entre lágrimas. “¿Qué más van a querer que les deje que les hagan a mis hijos? ¿Dónde se detiene?

La resolución no afecta a las escuelas locales, que están bajo el ámbito del distrito escolar, dijo Thomson, pero es una forma de que la comunidad declare que no utilizará los recursos de la ciudad para implementar las reglas estatales con las que no está de acuerdo.

"No ignoramos que hay problemas serios entre manos, simplemente no estamos de acuerdo con la forma en que se está manejando".

Un miembro del consejo argumentó que los mandatos eran un "teatro político" y que el sistema inmunológico es la mejor defensa contra las enfermedades.

La mejor protección contra el COVID-19 es la vacunación: el condado de Butte tiene una tasa de vacunación del 48%, según datos del New York Times.

El consejo aprobó la resolución por un voto de 6-1 el martes, incluso cuando un miembro que votó a favor advirtió a los residentes que "no tenía dientes" y que era una "declaración política".

Los esfuerzos de la ciudad se conectan con un sentimiento común en las zonas rurales del norte de California de que la región es ignorada, pero también gobernada en exceso por el estado, dijo Pruitt.

Las señales del estado de Jefferson, un movimiento para separarse de California, son comunes aquí. Pero, dice Pruitt, el gesto de la ciudad no le otorga más poder o la capacidad de ignorar la ley estatal.

"Parece hacer que la gente de Oroville se sienta mejor que su ayuntamiento haya hecho este gesto, pero en la práctica no hace ninguna diferencia", dijo Pruitt.

