Cirujano comparece en juicio virtual mientras opera a un paciente

Autoridades médicas de California investigarán a un cirujano plástico que compareció ante una corte penal por videoconferencia mientras llevaba a cabo una cirugía.

El doctor Scott Green, reputado cirujano cosmético en el área de Sacramento, tuvo que aparecer en una audiencia el jueves para su juicio en el Tribunal Superior en su modalidad remota debido a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos los presentes en la videoconferencia fue ver al profesional vestido con ropa quirúrgica desde el inicio de la sesión mientras un paciente se sometía a un procedimiento fuera de cuadro.

Cirujano opera en pleno juicio

El juez encargado del caso dijo: “A menos que esté en un error, estoy viendo a un acusado en medio de una sala de operaciones y que parece participar activamente en la prestación de servicios a un paciente. ¿Es eso correcto, señor Green?”

El cirujano respondió directamente: “Sí, señor. Sí, estoy en un quirófano en este momento. Sí, estoy disponible para la prueba. Ve siempre derecho."

El secretario le recordó a Green que los procedimientos se estaban transmitiendo en vivo porque la ley exige que los juicios de tráfico estén abiertos al público, y Green dijo que lo entendía. Parecía seguir trabajando con la cabeza gacha mientras esperaba que el comisionado de la corte, Gary Link, entrara a la cámara.

Cuando Link apareció y vio al médico en la pantalla, el juez dudó en continuar con el juicio por preocupación por el bienestar del paciente.

"Tengo otro cirujano aquí mismo que está haciendo la cirugía conmigo, así que puedo quedarme aquí y permitir que ellos también hagan la cirugía", dijo Green.

El juez dijo que no creía que fuera apropiado llevar a cabo un juicio dadas las circunstancias. Le dijo a Green que preferiría establecer una nueva fecha para el juicio "cuando no esté involucrado o participando activamente y atendiendo las necesidades de un paciente".

De acuerdo con el perfil del doctor Green en su sitio web, cuenta con un doctorado en medicina por la Texas A&M School of Medicine, y parte de su trabajo como investigador ha sido publicado en el Plastic and Reconstructive Surgery Journal.

Aunque el cirujano plástico se disculpó, la Junta Médica de California informó que abrirá una investigación por el incidente, y dijo citada por AP que se espera que los médicos asociados “sigan el estándar de atención al tratar a sus pacientes”.

