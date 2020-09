Cinemex ofrece renta de salas PLATINO desde 700 pesos, ¡Conoce los detalles!

Cinemex es una de las cadenas de cine más importantes en México y por ello ha lanzado una propuesta que de manera inmediata se volvió tendencia nacional; la estrategia se llama “Mi Sala”, misma que trata de poder rentar una sala platino desde 700 pesos.

La renta de salas en formato Platino o normales podrá ser asequible con previa reservación por las personas que asistirán a la función en el día.

Los precios variarán dependiendo del semáforo de contagios de Covid-19 y si la fecha no se contrapone con el día de estreno de una película.

Cinemex busca estar presente entre las familias mexicanas pese a covid

Cinemex ofrece salas Platino desde 700 pesos

Los precios que se ajustan a esta nueva forma de vivir el cine quedaron estipulados por la compañía de la siguiente forma: Cinco personas/ Lunes a jueves: $700, Viernes a domingo: $850/ 10 personas= Lunes a jueves: $1,100, Viernes a domingo: $1,400.

Sin embargo esta promoción cuenta con diversas restricciones. Una de ellas es que la promoción sólo es válida en los complejos Cinemex Platino y está sujeta a disponibilidad de la sala.

Otra es que no hay un número mínimo de personas, es decir, aunque sólo quieras ir tú, igual tendrás que pagar el paquete de cinco; y tampoco importa si no se completa el grupo. Lo que sí es que máximo podrán ingresar 10 invitados y no habrá venta de boletos individuales.

Los paquetes están a la venta en taquilla, a través del sitio web y la aplicación de Cinemex. Sólo aplica en las películas en formato 2D. No se puede elegir la película que quieras, sólo las que están en cartelera.

La promoción es exclusivamente para aquellos que pertenecen al programa “Invitado Especial“ de la importante cadena de cines.

Aún con todo esto, diversos usuarios comentaron que era una buena forma de ir al cine, con ventajas atractivas para quienes no gustan de las grandes multitudes.