Cincuenta civiles evacuados de la planta de Azovstal en Ucrania

Docenas de civiles más fueron rescatados el viernes de los túneles debajo de la planta siderúrgica sitiada donde las fuerzas de Ucrania en Mariúpol han estado haciendo su última resistencia para evitar que Rusia tome el control total de la ciudad portuaria de importancia estratégica.

Funcionarios rusos y ucranianos dijeron que 50 personas fueron evacuadas de la planta de Azovstal y entregadas a representantes de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El ejército ruso dijo que el grupo incluía a 11 niños.

Funcionarios rusos y la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, dijeron que los esfuerzos de evacuación continuarían el sábado. Los últimos evacuados se sumaron a aproximadamente otros 500 civiles que salieron de la planta y la ciudad en los últimos días.

La lucha entre Rusia y Ucrania por Mariúpol

La lucha por el último bastión ucraniano en una ciudad reducida a ruinas por el ataque ruso parecía cada vez más desesperada en medio de la creciente especulación de que el presidente Vladimir Putin quiere terminar la batalla por Mariúpol para poder presentar un triunfo al pueblo ruso a tiempo para el Día de la Victoria del lunes, la mayor fiesta patriótica del calendario ruso.

A medida que se acercaba el feriado que conmemoraba la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, las ciudades de Ucrania se preparaban para un esperado aumento de los ataques rusos, y las autoridades instaron a los residentes a prestar atención a las advertencias de ataques aéreos.

“Estas fechas simbólicas son para el agresor ruso como el rojo para un toro”, dijo el primer viceministro del Interior de Ucrania, Yevhen Yenin. "Mientras todo el mundo civilizado recuerda a las víctimas de terribles guerras en estos días, la Federación Rusa quiere desfiles y se prepara para bailar sobre huesos en Mariúpol".

Según la estimación más reciente de Rusia, aproximadamente 2.000 combatientes ucranianos están escondidos en el vasto laberinto de túneles y búnkeres debajo de la acería de Azovstal, y se han negado repetidamente a rendirse. Funcionarios ucranianos dijeron antes de las evacuaciones del viernes que unos cientos de civiles también estaban atrapados allí, y los temores por su seguridad han aumentado a medida que la batalla se ha vuelto más feroz en los últimos días.

Kateryna Prokopenko, cuyo esposo, Denys Prokopenko, comanda las tropas del Regimiento Azov dentro de la planta, hizo un llamado desesperado para que también se perdonara a los combatientes. Ella dijo que estarían dispuestos a ir a un tercer país para esperar a que termine la guerra, pero que nunca se rendirían a Rusia porque eso significaría "campos de filtración, prisión, tortura y muerte".

Si no se hace nada para salvar a su esposo y sus hombres, "resistirán hasta el final sin rendirse", dijo a The Associated Press el viernes.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que "estados influyentes" están involucrados en los esfuerzos para rescatar a los soldados, aunque no mencionó el nombre de ninguno.

"También estamos trabajando en opciones diplomáticas para salvar a nuestras tropas que todavía están en Azovstal", dijo en su discurso de video nocturno.

Los funcionarios de la ONU se han mantenido callados sobre los esfuerzos de evacuación de civiles, pero parecía probable que los últimos evacuados fueran llevados a Zaporizhzhia, una ciudad controlada por Ucrania a unas 140 millas al noroeste de Mariúpol, donde fueron llevados otros que escaparon de la ciudad portuaria.

Algunos de los evacuados anteriores de la planta de Azovstal hablaron con AP sobre los horrores de estar rodeado de muerte en el búnker subterráneo mohoso con poca comida y agua, atención médica deficiente y esperanza menguante. Algunos dijeron que se sentían culpables por dejar a otros atrás.

"La gente literalmente se pudre como lo hicieron nuestras chaquetas", dijo Serhii Kuzmenko, de 31 años, quien huyó con su esposa, su hija de 8 años y otras cuatro personas de su búnker, donde otras 30 personas quedaron atrás. "Necesitan urgentemente nuestra ayuda. Tenemos que sacarlos".

Los combatientes que defendían la planta dijeron el viernes en la aplicación de mensajería Telegram que las tropas rusas habían disparado contra un vehículo de evacuación en los terrenos de la planta. Dijeron que el automóvil se movía hacia los civiles cuando fue alcanzado por los bombardeos, y que un soldado murió y seis resultaron heridos.

Moscú no reconoció de inmediato la reanudación de los combates allí el viernes.

Rusia tomó el control del resto de Mariúpol después de bombardearlo durante dos meses. Antes del Día de la Victoria, trabajadores y voluntarios municipales limpiaron lo que queda de la ciudad, que antes de la guerra tenía una población de más de 400.000 habitantes. Tal vez permanezcan allí 100.000 civiles con escasos suministros de alimentos, agua, electricidad y calefacción. Las excavadoras recogieron los escombros y la gente barrió las calles contra un fondo de edificios ahuecados. Se izaron banderas rusas.

Mariúpol, un puerto vital para Ucrania

La caída de Mariúpol privaría a Ucrania de un puerto vital. También permitiría a Rusia establecer un corredor terrestre hacia la península de Crimea, que se apoderó de Ucrania en 2014, y liberaría a algunas tropas rusas para luchar en otras partes del Donbas, la región industrial oriental que, según el Kremlin, es ahora su principal objetivo. Su captura también tiene un valor simbólico, ya que la ciudad ha sido escenario de algunos de los peores sufrimientos de la guerra y de una resistencia sorprendentemente feroz.

Mientras golpeaban la planta, las fuerzas rusas luchaban por lograr avances significativos en otros lugares, 10 semanas después de una guerra devastadora que mató a miles de personas, obligó a millones a huir del país y arrasó grandes franjas de ciudades.

Funcionarios ucranianos dijeron que el riesgo de bombardeos masivos aumentó antes del Día de la Victoria. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que las autoridades reforzarían las patrullas callejeras en la capital. Un toque de queda entraría en vigor en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, que fue blanco de dos ataques con misiles el viernes.

El estado mayor general del ejército ucraniano dijo el viernes que sus fuerzas repelieron 11 ataques en la región de Donbas y destruyeron tanques y vehículos blindados, frustrando aún más las ambiciones de Putin después de su intento de apoderarse de Kiev. Rusia no reconoció las pérdidas.

El ejército ucraniano también dijo que logró avances en la región nororiental de Járkov, recuperando cinco aldeas y parte de una sexta. Mientras tanto, se informó que una persona murió y tres más resultaron heridas el viernes como resultado del bombardeo ruso en Lyman, una ciudad en la región oriental de Donetsk en Ucrania.

