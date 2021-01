Cinco niños son acusados de ASESINAR a su amigo; fue apuñalado en un campo

Cinco niños han sido detenidos tras el apuñalamiento mortal de un menor de 13 años. Se informó a La Verdad Noticias que se inició una investigación por asesinato después del impactante incidente registrado el domingo 3 de diciembre en Reanding, Inglaterra.

Se llamó a la policía poco antes de las 4 pm después de los informes de un apuñalamiento en los campos en el área de Emmer Green de la ciudad.

El niño fue declarado muerto en el lugar y la policía dijo que se había informado a sus familiares, pero que no se había realizado una identificación formal.

Cinco niños fueron arrestador por el asesinato

Cuatro niños y una niña, de 13 a 14 años, fueron arrestados bajo sospecha de conspiración para asesinar, dijo la policía de Thames Valley. Los detectives describieron el presunto asesinato como "impactante" y han instado a los testigos a que se presenten.

El detective superintendente oficial investigador Kevin Brown dijo: "Esta sigue siendo una investigación muy activa y se mantiene una gran vigilancia de la escena.

"Hemos arrestado a cinco jóvenes en relación con este trágico incidente, pero insto a cualquiera que tenga alguna información sobre lo ocurrido ayer a que se ponga en contacto con la policía de Thames Valley".

Continuó: "Habrá una presencia policial muy considerable en el área de St Barnabus Road y Gravel Hill durante varios días, y tenemos una vigilancia de la escena muy grande.

"Apelaría a cualquiera que haya estado en Gravel Hill esta tarde y crea que ha presenciado cualquier cosa que pueda ayudar a esta investigación para que se ponga en contacto con la policía si aún no lo ha hecho".

DS Brown agregó: "Esta es un área que es utilizada ampliamente por los paseadores de perros, y creo que habrá testigos de este terrible incidente, o que hayan visto a los delincuentes abandonar el área rápidamente.

"Le pediría a cualquier persona que conduzca o ande en bicicleta en el área y tenga una cámara de tablero o una cámara frontal que revise las imágenes entre las 3:00 p. M. Y las 4:30 p. M., Y se ponga en contacto si ha capturado algo que pueda ayudar en esta investigación .

"De manera similar, muchas familias caminan por el área, por lo que si alguien ha tomado fotografías dentro del área en ese momento, por favor revise estas y contáctenos si ha detectado algo sospechoso".

La policía dice que también está interesada en hablar con cualquier persona que tenga imágenes de CCTV en el área y que pueda brindar más información sobre el incidente.

El comandante del área policial local de Reading, el superintendente Nick John, agregó: "Este es un incidente impactante y me gustaría asegurar a la comunidad que estamos trabajando incansablemente para localizar a los delincuentes y ponerlos bajo custodia".

"Naturalmente, este incidente causará una gran preocupación en la comunidad local y comprendo perfectamente esas preocupaciones.

"Me gustaría asegurar a la comunidad que no estamos dejando piedra sin remover en esta investigación. Si tiene alguna inquietud o información, no dude en hablar".

Debido a la edad del menor asesinado y la de los otros cinco niños arrestados se cree que eran amigos, pero alguna pelea derivó en el mortal apuñalamiento, pero las investigaciones continúan.

