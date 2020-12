Cierran planta nuclear ante poderoso terremoto de 6.3 grados

Como medida de precaución ante el fuerte terremoto que sacudió a Croacia, la planta nuclear de Eslovenia, que se encuentra cerca del epicentro del sismo, fue cerrada para prevenir cualquier accidente.

Cabe mencionar que Croacia fue azotada por dos terremotos este martes, uno de ellos alcanzó la magnitud 6.3 grados en la escala de Richter. En dicho país los bomberos trabajan en edificios derrumbados para buscar posibles sobrevivientes. El movimiento se sintió en países vecinos y Eslovenia cerró una planta nuclear como medida preventiva

En cuanto a la central nuclear de Krsko, en Eslovenia, no lejos de la frontera croata, fue "detenida de forma segura" el martes, según el ministro de Infraestructura de Eslovenia, Jernej Vrtovec.

Krsko es la única central nuclear de Eslovenia y fue construida en la ex Yugoslavia y entró en servicio en 1983.

Planta nuclear apagada por terremoto

De acuerdo con Jernej Vrtovec, el paro se debió al funcionamiento automático de la protección de la turbina, la primera inspección no mostró consecuencias, por lo que la seguridad no se ha visto comprometida.

Así mismo, un portavoz de la planta nuclear dijo que el cierre es un procedimiento estándar en caso de un fuerte terremoto, por lo que se cerró después de que un sismo de magnitud 6.3 sacudiera la ciudad croata de Petrinja el martes, a 50 kilómetros de la capital, Zagreb, donde también se sintieron temblores.

Zaradi močnega potresa je NEK varno ustavljena. Do zaustavitve je prišlo zaradi avtomatskega delovanja zaščite turbine. Po prvem pregledu brez posledic, tako da varnost ni ogrožena. #potres — Jernej Vrtovec (@JernejVrtovec) December 29, 2020

Debido al terrible sismo, casas en Croacia resultaron dañadas y las imágenes de video mostraron a personas siendo sacadas de entre los escombros. Un día previo, el lunes, otro terremoto, de magnitud 5.2, golpeó el centro de Croacia, a unos 50 kilómetros al sureste de Zagreb, también cerca de Petrinja.

El alcalde, Darinko Dumbovic, ha asegurado que "Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos".

