Agencias/ Diario La Verdad ESTADOS UNIDOS.- Cierran la Universidad de Virginia después de un tiroteo. El campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU) en Petersburg, Virginia, se encuentra cerrado tras un tiroteo esta noche. De acuerdo con CBS una persona recibió un disparo y tiene heridas mortales.

Shooting on Campus - VSU is on lockdown. Avoid the area. Updates to follow.

Shooting on Campus Update - Police scene still active and the campus remains on lockdown. Continue to avoid area.