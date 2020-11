Cientos de excombatientes de las FARC marcharon en las calles de Bogotá.

Este domingo 1 de noviembre, una caravana con cientos de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomó las calles de Bogotá. De acuerdo con los informes, los guerrilleros protestaron por la muerte de 236 antiguos combatientes que fueron víctimas de homicidio tras firmarse el acuerdo de paz con el Gobierno.

Posterior a partir desde la ciudad de Mesetas, al sur del país, una enorme multitud de ex integrantes de las FARC marchó al pie del cañón con rumbo a la capital de Colombia en una “peregrinación por la vida y la paz”. Tras su arribo en Bogotá se les pudo observar con banderas de Colombia así como blancas también.

La Verdad Noticias informa que los representantes de la marcha se dirigieron al presidente Iván Duque exigiéndole una mayor protección a los antiguos combatientes, muchos de los cuales han terminado asesinados o por lo menos se han visto bajo amenazas constantes.

Gran marcha de excombatientes de las FARC en Colombia

Sergio Marín, ex comandante de las FARC declaró: “A los poderes que tienen en sus manos la posibilidad de garantizar que no sacrifiquen más una generación de luchadores por la paz, de que no repitamos en Colombia hechos nefastos que queremos dejar atrás, como (…) el asesinato de quienes se comprometen con corazón y alma a construir y a reconstruir, a reconciliar y a conciliar la familia colombiana”.

La sede de la Universidad Distrital, situada en el barrio de la Macarena fue el primer destino de los manifestantes provenientes de Mesetas. Luego de pasar la noche el 31 de octubre al 1 de noviembre allí, la multitud continuó con su marcha hacia la plaza Bolívar.

Este 1 de noviembre se sumó en el centro de Bogotá la caravana proveniente del Caribe y noroeste colombiano con más excombatientes las FARC. Incluso, algunas personalidades relevantes de la vida política colombiana han estado pendientes de los movimientos de cada una de las delegaciones de la peregrinación.

Las delegaciones de Nororiente, Noroccidente y Caribe de la Peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz, salen en este momento desde el Planetario hacia la Plaza de Bolívar. ¡Fuerza! �� pic.twitter.com/TJq7aCzbTZ — Sandra Ramírez (@SandraFARC) November 1, 2020

Tal es el caso de la senadora de la Fuerza Alternativa revolucionaria del Común (el partido político resultante de la extinta guerrilla FARC) Criselda Lobo, más conocida por su alias guerrillero, Sandra Ramírez.

