La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta una creciente presión en medio de informes de que a varios cientos de personas, incluidos estadounidenses, se les ha impedido durante una semana volar desde un aeropuerto en el norte de Afganistán.

Marina LeGree, fundadora y directora ejecutiva de una pequeña organización no gubernamental estadounidense activa en Afganistán, dijo el lunes que entre 600 y 1.300 personas, incluidas niñas de su grupo, habían estado esperando cerca del aeropuerto de Mazar-i-Sharif durante una semana, en medio de la confusión que involucra a los talibanes y los funcionarios estadounidenses.

Se entiende que ese número incluye a 19 estadounidenses, aunque ninguno está con el grupo de LeGree. Los que esperan están siendo alojados en varios lugares de la ciudad, dijo. "Han pasado siete días y nada se mueve", dijo LeGree a la AFP, y agregó que "los talibanes simplemente no están dejando que nada se mueva".

La organización capacita a niñas afganas

Cientos de afganos esperan la autorización para salir del aeropuerto de Mazar.

Su organización con sede en Virginia, que capacita a niñas afganas en liderazgo a través de actividades físicas como escalar montañas, está tratando de evacuar a un pequeño grupo de niñas y mujeres jóvenes, todas de 16 a 23 años, y algunos miembros de la familia.

Todos son hazara, una minoría étnica en Afganistán que se enfrentó a una severa represión cuando los talibanes controlaron el país por última vez entre 1996 y 2001. Actualmente, las mujeres afganas protestan y desafían al Talibán; “No tenemos miedo”, aseguran.

Ella le dijo a la emisora estadounidense MSNBC el lunes que algunos de su grupo habían sido llamados para ir al aeropuerto de Kabul la semana pasada, donde estaban en manifiestos de avión, pero no pudieron entrar durante el caótico puente aéreo de Estados Unidos.

Afganos están "frustrados y confundidos"

Cientos de afganos esperan la autorización para salir del aeropuerto de Mazar.

Algunos de su grupo están "realmente frustrados y confundidos en cuanto a por qué todavía están sentados" en Mazar-i-Sharif. Incluso, las mujeres y niñas evacuadas de Afganistán fueron obligadas a casarse antes de huir, como informó La Verdad Noticias previamente.

"No estamos al tanto del panorama general, así que no estoy seguro de si se trata puramente de dinero o de lo que está exactamente en juego aquí, pero lo que sí sabemos es que tenemos mujeres en riesgo y no pueden regresar. Tenemos que irnos", dijo LeGree.

LeGree, quien ha trabajado en Afganistán desde 2005 para grupos de ayuda y agencias estadounidenses, expresó su frustración con el papel del Departamento de Estado en la limpieza de los vuelos. La salida del grupo parecía inminente hasta hace unos días, cuando la planificación se detuvo repentinamente.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.