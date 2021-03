Científicos logran comunicarse con soñadores mientras duermen

Un grupo de científicos logró comunicarse con personas a través de sueños vívidos, en un estudio que terminó con el desarrollo de una aplicación para quienes quieran intentarlo en casa.

Con socios en tres universidades de todo el mundo, investigadores de la Northwestern University, en Illinois, confirmaron que es posible el diálogo en tiempo real con una persona que sueña y que los soñadores pudieron resolver problemas matemáticos simples y responder preguntas de sí o no.

Según pudo conocer La Verdad Noticias, a través Nova-PBS, los investigadores estudiaron a 36 voluntarios que tenían como objetivo tener un sueño lúcido, en el que una persona es consciente de que está soñando.

Utilizando datos polisomnográficos, pudieron confirmar que los participantes del estudio habían alcanzado la etapa REM del sueño, la fase de movimientos oculares rápidos en la que pueden ocurrir los sueños lúcidos.

A los científicos les interesaba cómo reaccionaban los voluntarios al oler mientras dormían.

“Descubrimos que las personas en el sueño REM pueden interactuar con un experimentador y participar en la comunicación en tiempo real”, dijo el autor principal Ken Paller, profesor de psicología y director del Programa de Neurociencia Cognitiva en Northwestern.

“También demostramos que los soñadores son capaces de comprender preguntas, participar en operaciones de memoria de trabajo y producir respuestas", dijo Paller.

"La mayoría de la gente podría predecir que esto no sería posible, que las personas se despertarían cuando se les hiciera una pregunta o no responderían, y ciertamente no comprenderían una pregunta sin interpretarla mal".

Los sueños: un misterio

Si bien los sueños son una experiencia común, los científicos aún no los han explicado adecuadamente. Confiar en el relato de los sueños de una persona también está plagado de distorsiones y detalles olvidados. Entonces Paller y sus colegas decidieron intentar comunicarse con las personas durante los sueños lúcidos.

Los investigadores se dieron cuenta de que encontrar un medio para comunicarse podría abrir la puerta en futuras investigaciones para aprender más sobre los sueños, la memoria y cómo el almacenamiento de la memoria depende del sueño, dicen los investigadores.

Para el estudio, los científicos utilizaron algunos juegos de memoria con animales, caras y otros elementos.

También utilizaron un olor a huevo podrido para asociarlo con el tabaquismo, lo que provocó que el soñador se sintiera menos inclinado a fumar la semana siguiente.

El estudio, publicado en el journal Current Biology, es único en el sentido de que incluye cuatro experimentos realizados de forma independiente utilizando diferentes enfoques para lograr un objetivo similar. Los estudios se realizaron en la Universidad de la Sorbona en Francia; Universidad de Osnabrück en Alemania; y el Centro Médico de la Universidad Radboud en los Países Bajos.

La etapa REM del sueño se ha estudiado durante mucho tiempo como el área clave para soñar. Debido a su papel en los sueños, la etapa REM, según las investigaciones anteriores, también es un elemento clave para permitir una comunicación bidireccional exitosa entre una persona dormida y una despierta.

