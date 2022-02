Científicos confirmaron que el Ártico se calienta el doble de rápido

Unos científicos confirmaron que la velocidad del calentamiento del aire en la superficie del Ártico es más del doble que en el resto del mundo, por lo que cientos de investigadores internacionales están analizando las mediciones que se realizaron en la expedición MOSAiC.

En la expedición acrónimo de Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, registraron cientos de parámetros ambientales y frecuencias sin precedentes durante un ciclo anual en el océano Ártico central.

Algunos de los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Elementa, que además de la expedición sobre la atmósfera y hielo marino, incluye la primera imagen del calentamiento global en esa zona.

Extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido

El Ártico se calienta el doble de rápido

De acuerdo con el estudio, la extensión de hielo marino se ha reducido a casi la mitad en verano desde los registros por satélite en 1980. Por otro lado, en la expedición, el rompehielos alemán Polastern se adentraron durante un año entero, entre el 2019 y 2020 estuvo a la deriva congelado en el hielo.

Por otro lado, la expedición la ha coordinado el Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina (AWI), con la colaboración de más de ochenta institutos científicos con un coste total de unos 150 millones de euros, financiados por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania.

Marcel Nicolaus, físico del hielo marino en el Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz para la investigación Polar y Marina, comentó que encontraron una banquisa a la deriva, lo que significó un reto, tradujo en cambios en las propiedades del hielo marino.

Cabe mencionar que las labores de los científicos españoles ha consistido en poner en la superficie ártica un radiómetro para poder medir el grosor del hielo marino y así poder tener medidas de radiometría para entender mejor cómo afecta el grosor de la nueva temperatura y salinidad del hielo a la emisividad del hielo.

El radiómetro, desarrollado y diseñado en España, puesto por el equipo del CSIC en el Ártico, permitirá lograr estimaciones más fiables del espesor del hielo, de igual forma los científicos han sido responsables de un experimento instalado sobre la banquisa para estudiar la interacción del hielo y las señales de navegación.

Por su parte, los expertos indican que la técnica de medición se podría aplicar desde satélites de bajo coste para poder monitorizar los polos de forma continua. Recordamos que a finales del 2021, la ONU confirmó temperatura récord de 38 °C, lo que ha encendido las alarmas sobre el cambio climático.

¿Qué pasa si se derrite el Ártico?

Impactos del cambio climático

El cambio climático afecta a los diferentes aspectos de la naturaleza, por lo que el Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) presentó en agosto del 2021 un informe donde dieron a conocer que tendría consecuencias irreversibles como el aumento del nivel del mar.

En septiembre de cada año, la cantidad de hielo marino alcanza niveles más bajos. En los últimos 15 años se han registrado extensiones de hielo más bajas, la cantidad de hielo marino grueso es tan baja. Los científicos creen que en un par de décadas el Ártico podría estar casi sin hielo al final del verano.

Con información de López-Dóriga.

