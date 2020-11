Científico nuclear de alto rango fue presuntamente asesinado en el norte de Irán

da a conocer sobre los informes que medios iraníes reportan desde la mañana del 27 de noviembre, sobre el asesinato de un físico nuclear de alto perfil en el norte de Irán.

Por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán ha rechazado los informes sobre el asesinato del físico nuclear en el país, mientras que el portavoz de la organización declaró que todos los científicos de la industria nuclear del país estaban a salvo y en buen estado de salud.

Anteriormente, Rajanews, un medio informativo del medio oriente, dio a conocer que un físico nuclear de alto rango, Mohsen Fakhrizadeh, había sido asesinado en el condado de Damavand en Irán, al cual los médicos le practicaron maniobras de resucitación para tratar de salvar a Fakhrizadeh pero no tuvieron éxito.

Explosión Después del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh.

Comparten escena del supuesto asesinato a científico

Los usuarios de las redes sociales iraníes compartieron fotos y videos de la supuesta escena del asesinato del físico nuclear, alegando que escucharon una explosión y un aluvión de fuego en el área.

ترور دانشمندان هستهای آشکارترین تقابل خشن نظام سلطه برای جلوگیری از دستیابی ما به علوم مدرن است. — حسین سلامی (@salamy_ir) November 27, 2020

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha recurrido a Twitter para condenar el asesinato de científicos nucleares, que cree que se está haciendo para evitar que Irán tenga acceso a la ciencia moderna.

Otra controversia que se ha generado en el Medio Oriente, fue la circulación de una captura de pantalla de un tweet de Hossein Salami, el cual fue eliminado, pero que circuló en las redes sociales, en el que prometió vengar los asesinatos de científicos iraníes.

Lo que hay que destacar, es que hasta el momento las autoridades no han declarado la autenticidad de la publicación porque no se puede confirmar ya que este tweet no aparece en la página de Salami.

