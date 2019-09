Cielo de SANGRE en Indonesia; extraño y peligroso fenómeno causa pánico (FOTOS)

Los cielos de la región de Jambi, en Indonesia, se tiñeron de rojo por un humo que oscureció todo; la escena fue descrita por los habitantes como una película de terror y a través de redes sociales, publicaron imágenes y videos del escalofriante fenómeno.

Un impactante incendio forestal en la región de Jambi, provocó un gran nivel de smog de color rojo, lo que provocó el extraño fenómeno el pasado domingo. La gente estaba aterrorizada y muchas personas sufrieron ataques de pánico, al grado, de que se negaban a salir de sus casas.

Todo inició alrededor de las 4 de la tarde del pasado domingo 22 de septiembre; varias casas fueron cubiertas por las cenizas que se desprendieron el incendio.

Habitantes de dicha región, postearon en redes sociales lo que estaba sucediendo: “Esta tarde, no es de noche. Este es el planeta Tierra, no Marte. No es el espacio exterior. Somo nosotros quienes respiramos con pulmones, no con branquias. Los humanos necesitamos aire limpio, no humo” escribió un usuario en Twitter.

Genuinely terrifying image from Indonesia’s ongoing environmental catastrophe: red sky in Muaro Jambi, in Sumatra. pic.twitter.com/G45MvigNjM — Mattias Fibiger (@mefibiger) September 22, 2019

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), dio una explicación que resultó inquietante; el color rojo del cielo, es a consecuencia de una alta concentración de partículas tóxicas en el aire de la región. El fenómeno ocurre cuando la luz solar se dispersa en el aire con micro partículas.

Desde su cuenta de Instagram, detallaron que , “esto se debe a un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh, que es la dispersión de luz y otra radiación electromagnética por partículas mucho más pequeña que la longitud de onda de la radiación”.

LANGIT MEMERAH DI MUARO JAMBI, ADA APA? pic.twitter.com/W0zBYaIBZI — Humas_BMKG (@InfoHumasBMKG) September 22, 2019

El efecto del cielo rojo, se centraron en la región de Muaro Jambi y se pudo ver desde el espacio.