Chinos piden a Beijing que rechace el acuerdo de TikTok y Trump busca su control

Donald Trump busca hacerse del control total de TikTok, al frustrar el acuerdo de TikTok con Oracle y Walmart si su matriz china ByteDance retiene el control, como respuesta los medios chino han acusado a la administración Trump de "intimidación" y "lógica hooligan".

Por ello es que China destaca el desafío que enfrentan las empresas para obtener la aprobación del gobierno de Estados Unidos y China.

El Global Times, controlado por el estado, inicialmente calificó el acuerdo como "razonable" después de que surgiera la noticia el sábado de que Oracle y Walmart acordaron adquirir una participación combinada del 20% en una nueva entidad con sede en Estados Unidos, llamada TikTok Global que operaría la plataforma para compartir videos.

Sin embargo, tanto Trump como Oracle rechazaron las afirmaciones de que ByteDance tendrá una participación del 80% en la empresa recién formada, insistiendo en que la empresa china deberá diluir aún más su participación o arriesgarse a que el acuerdo sea rechazado.

Medios chinos presionan a Beijing a no aceptar lo que Donald Trump ofrece respecto al acuerdo de TikTok.

Después de este cambio radical, un editorial del periódico chino criticó el acuerdo como "injusto" y agregó que "China ... no cederá a la intimidación de Estados Unidos y no aceptará un tratado desigual que tenga como objetivo a las empresas chinas".

Por su parte, el lunes, ByteDance emitió una declaración en la plataforma de blogs china Toutiao, donde trató de minimizar las especulaciones de que estaba renunciando al control de TikTok, afirmando que continuará teniendo una participación del 80% en TikTok Global una vez que se complete el trato. .

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ByteDance "no tendrá nada que ver con eso, y si lo hacen, simplemente no haremos el trato". Va a ser controlado, totalmente controlado por Oracle ... y si descubrimos que no tienen el control total, entonces no vamos a aprobar el trato ".

Señalando que Pekín puede rechazar el acuerdo promocionado por Donald Trump, el editorial del Global Times afirma: "Es difícil para nosotros creer que Pekín aprobará tal acuerdo". Cualquier acuerdo requerirá la aprobación del gobierno chino, dijo ByteDance la semana pasada.

Esto se debe a que el gobierno chino agregó tecnologías de inteligencia artificial, incluidas herramientas de "recomendación de contenido personalizado" como la utilizada por TikTok, a su lista de controles de exportación el mes pasado.

Pero resulta que el sábado Donald Trump afirmó que las empresas involucradas en el acuerdo acordaron comprometer 5 mil millones de dólares para un fondo para el gobierno de Estados Unidos que planea usar para "educar a la gente" sobre la "historia real" del país.

Pero en su entrada de blog ByteDance impugnó la afirmación de Trump. ByteDance argumentó que la cifra de 5 mil millones de dólares de Trump era simplemente una estimación de la cantidad de impuestos que la nueva compañía, TikTok Global, pagaría durante varios años si el negocio tiene éxito.

Antecedente clave sobre acuerdo de TikTok

La confusión en torno a la naturaleza del acuerdo propuesto de TikTok se deriva de declaraciones contradictorias hechas por los actores clave. TikTok anunció que Oracle y Walmart acordaron adquirir una participación del 20% en el negocio global de TikTok como parte de una ronda de financiación previa a la OPI.

Esto ocurrió momentos después de que el presidente Donald Trump le dijera a la prensa que había dado su “bendición” al acuerdo. Como parte de este acuerdo, Oracle acordó adquirir el 12,5% de la plataforma para compartir videos, mientras que Walmart tendrá una participación del 7,5%, pero eso ahora parece estar en riesgo.

El vicepresidente ejecutivo de Oracle, Ken Glueck, hizo eco de la posición de Trump de que "los estadounidenses serán la mayoría y ByteDance no tendrá la propiedad de TikTok Global", sin ofrecer detalles adicionales.

Mientras tanto, como Trump insiste en que Oracle controlará TikTok, la compañía no parece tener un asiento en la nueva junta de TikTok Global, ya que ByteDance dice que la junta incluirá a su fundador y directores actuales, junto con el CEO de Walmart, Doug McMillon.

La creencia de Glueck de que los estadounidenses controlarán TikTok Global proviene del hecho de que los ciudadanos estadounidenses constituyen la mayoría de la junta, mientras que los inversores estadounidenses en ByteDance, Walmart y Oracle pueden terminar teniendo una participación mayoritaria en la empresa recién creada.