China urge a Hong Kong a controlar el aumento de casos de COVID-19

Xi Jinping urge a Hong Kong a controlar el aumento de casos de COVID-19

Los pacientes con coronavirus yacían en camas de hospital o decenas de personas al aire libre en medio de un número récord de infecciones mientras Hong Kong se adhiere obstinadamente a su estrategia "cero-COVID", y el líder de China, Xi Jinping, dijo que la "tarea primordial" del gobierno local era controlar la situación.

Hong Kong se enfrenta a su peor brote de la pandemia, superando los 2,000 nuevos casos de COVID-19 cada día esta semana. El gobierno de la ciudad ya ha instituido reglas estrictas que prohíben las reuniones de más de dos hogares.

Pero las instalaciones de atención médica están comenzando a desbordarse, y el Centro Médico Caritas de la ciudad se vio obligado el miércoles a tratar a algunos pacientes en camas fuera del edificio. Otros esperaban en tiendas de campaña, algunos horrorizados por la respuesta del gobierno al brote.

El territorio chino continúa enfrentando el embate de la contagiosa variante Omicron.

“La razón por la que nuestra sociedad se ha vuelto tan caótica hoy en día se debe a esta política. La habilidad organizativa del gobierno ha hecho que la gente de Hong Kong se sienta tan desesperanzada”, dijo Daisy Ho, una ama de casa de 70 años.

Xi ordenó al viceprimer ministro Han Zheng que expresara a la líder de Hong Kong, Carrie Lam, las preocupaciones que tienen los líderes del Partido Comunista Chino sobre el brote en curso en la ciudad, según Wen Wei Po, un medio de comunicación pro-Beijing.

Zheng dijo que el gobierno de Hong Kong “debería asumir con seriedad la responsabilidad principal y considerar la rápida estabilización y control de la epidemia como la tarea primordial actual”, dice el informe.

Las agencias del gobierno central de China y la provincia vecina de Guangdong proporcionarán a Hong Kong recursos para combatir el brote, incluidas pruebas rápidas de antígenos, experiencia médica y suministros, dijo Zheng.

China ha podido controlar el virus dentro de sus fronteras al mantener una estricta política de "tolerancia cero" que implica bloqueos totales, rastreo extensivo de contactos y pruebas masivas a millones de personas. La estrategia busca contener los brotes tan pronto como se detecten.

Lam se ha adherido a la estrategia a pesar de las diferencias geográficas y de otro tipo entre Hong Kong y otras partes de China. La semana pasada, se ordenó que todo el exclusivo vecindario de Discovery Bay en Hong Kong se sometiera a pruebas después de que las autoridades encontraran rastros del virus en sus aguas residuales.

Los comentarios de Xi y Zheng fueron la última presión de Beijing para que ella mantuviera el rumbo.

Miles de personas en la ciudad han dado positivo por COVID-19 y esperan ser admitidas en hospitales o instalaciones de aislamiento, dijo la Dra. Sara Ho, directora de seguridad del paciente y gestión de riesgos de la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong.

“Esta situación es indeseable. Por lo tanto, estamos buscando formas con el gobierno de establecer más instalaciones de aislamiento. Esperamos acortar el tiempo de espera de los pacientes”, agregó.

Las personas que dan positivo deben permanecer en cuarentena en hospitales si tienen síntomas graves o en instalaciones administradas por el gobierno para casos leves o asintomáticos.

El número récord de casos nuevos, impulsado por la variante Omicron altamente transmisible, ha llevado al hacinamiento actual.

Yancey Yau, un trabajador de la construcción, dijo que los trabajadores del hospital de la ciudad enfrentan un gran estrés.

“Están trabajando muy duro. Pero el gobierno no está haciendo lo que debería hacer”, dijo Yau. “Los trabajadores del hospital son simplemente miserables. Espero que más ciudadanos los apoyen. No tengo ninguna esperanza para este gobierno”.

Por el contrario, la ciudad-estado de Singapur, que tiene un tamaño similar al de Hong Kong con una población de unos 5,7 millones en comparación con los 7,5 millones, tomó estrictas medidas de confinamiento al principio de la pandemia, pero ahora sigue un enfoque de "vivir con COVID".

Variante Omicron dispara casos en Hong Kong y preocupación de China

El número de casos nuevos per cápita en Singapur se ha disparado con la llegada de omicron, con 1,911 casos nuevos por millón de personas reportados el lunes, frente a 66 por millón en Hong Kong, según Our World in Data.

Pero las personas que dan positivo y no tienen síntomas o solo tienen síntomas leves solo necesitan ponerse en cuarentena en casa, e incluso a aquellos que tienen síntomas más graves se les dice que consulten a un médico para recibir asesoramiento médico antes de ir al hospital.

En consecuencia, no está sufriendo el estrés en su sistema de atención médica que Hong Kong está experimentando ahora.

Singapur también cuenta con una de las tasas de vacunación más altas del mundo, con el 88 % de su población completamente vacunada, en comparación con el 64 % de Hong Kong.

