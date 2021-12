China reta boicot a Olimpiadas de Invierno, 'funcionarios no fueron invitados'

Gigante asiático reta boicot a Olimpiadas de Invierno, 'funcionarios no fueron invitados'

Asegurando que los funcionarios de esas naciones no fueron invitados y que a nadie le importaría si vinieran o no de todos modos, China desestimó los planes de algunos países de realizar un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing.

Países como EE. UU., Reino Unido, Australia y Canadá anunciaron planes para boicotear los juegos al no enviar funcionarios diplomáticos, citando el historial de derechos humanos de China. Todavía planean enviar a sus atletas a competir.

Pero China dice que sus planes no importan.

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el miércoles que a China no le importa si vienen funcionarios australianos.

El gigante asiático ha retado los boicots de varios países argumentando que sus funcionarios no fueron invitados a los Juegos Olímpicos de Invierno.

"China no ha invitado a ningún funcionario del gobierno australiano a asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing", dijo. "De hecho, a nadie le importaría si vienen o no, y el truco político de los funcionarios australianos para obtener ganancias egoístas no tiene ningún impacto en los Juegos Olímpicos que Beijing llevará a cabo con éxito".

Tras el anuncio del miércoles del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de que ningún ministro del gobierno británico asistiría a los Juegos Olímpicos de Invierno, un funcionario chino en Londres dijo que no había invitado a ningún funcionario del Reino Unido en primer lugar, informó Reuters.

Estados Unidos y aliados condenan a China por genocidio

La Casa Blanca anunció el lunes que no se enviaría a ningún funcionario estadounidense a los juegos de China, citando "el genocidio y los crímenes contra la humanidad en curso en Xinjiang".

Desde al menos 2016, China ha reprimido sistemáticamente a la población uigur de mayoría musulmana en la región de Xinjiang, y se dice que ha detenido hasta a 1 millón de ellos en campos parecidos a prisiones.

Cuando se le preguntó sobre el plan de Estados Unidos, Zhao Lijian, otro portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo el lunes: "Quiero enfatizar que los Juegos Olímpicos de Invierno no son un escenario para la manipulación y posturas políticas".

"Los políticos estadounidenses siguen promocionando un 'boicot diplomático' sin siquiera ser invitados a los Juegos. Esta ilusión y pura grandilocuencia tiene como objetivo la manipulación política".

Es posible que se haya estado refiriendo a los llamamientos anteriores de los legisladores estadounidenses a los diplomáticos para que boicoteen los juegos.

El gobierno de Nueva Zelanda también dijo que sus diplomáticos no irían a los Juegos, debido a "una variedad de factores, pero principalmente relacionados con COVID", informó The Guardian.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de China como que aprobó el primer tratamiento con anticuerpos contra el COVID-19.

